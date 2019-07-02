台灣對他而言是王牌？ 兩岸觀察家分析：川普的談判策略與背後算計

2019-07-02 11:53 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



美國總統川普6/29在大阪G20峰會閉幕後舉行記者會。圖擷自 Scavino45 分享 facebook

上週美國時代雜誌的封面人物是川普，標題是他講的一句話「My whole life is a bet」（我的人生就是一場賭博）。

川普是直來直往的人，但他所說的話不一定是他內心真正的想法，很可能是為了操縱別人，目的是要刺激對方，從他一連串施政的動作即可看出端倪。

以最近對付墨西哥為例，川普對於墨西哥沒有強力執法、阻止非法移民進入美國邊境，感到非常惱火，威脅要課微關稅，結果成功達成目的。墨西哥在美國威脅下，派遣部隊加強邊境守備，川普很短時間內得到了他所要的東西。

但川普並非永遠能得逞，比如說他和北韓金正恩的會談，就以失敗收場。其實金正恩也很懊惱，最近還處決了部分外交人員。任何談判都有所謂的「破裂點」（deal breaker），這次談判的失敗，是由於川普堅持北韓一定要「立刻」撤除「所有」的核子武器和飛彈，但金正恩不願意。

談判姿態要有多硬，決定於雙方手中各自的談判籌碼。但有時即使籌碼不夠，也可以虛張聲勢，這就是談判的藝術，川普乃箇中高手。

另一個談判考慮因素是「機會損失」，即自己是否能夠承受談判失敗所帶來的傷害。美國當然遠比北韓有實力，但最近金正恩又向中國大陸靠攏，尋求戰略合作，用來反制美國，逼得川普週末又和小金在北韓見面，這是談判姿態。

中美貿易大戰，也是川普典型談判的策略。在前2個月雙方快要達成協議的時候，川普憤怒的表示中國沒有遵守原來協議，修改了內容，因此威脅將對3,000億美元貨品追加關稅，沒想到卻引起很多美國企業抗議。上週末G20美國和中國暫時休兵，說明川普不想破局。

台灣對川普而言，絕對是一張王牌，川普知道這可以刺激中國，爭取更多談判籌碼。但這能持續多久？

川普在賭博，小英又何嘗不是？短期內，跟著美國對中國嗆聲，推動「反中、抗中」意識，似乎是絕佳策略，可以拉高民調，而且不論黨內或黨外，均可鞏固自己的地位。但隨著美國姿態變軟，台灣未來強硬抗中只會得不償失

2015年英國大選後，首相卡麥隆為兌現競選時承諾，提出在不遲於2017年年終前舉行公民投票，決定英國是否繼續留在歐盟。卡麥隆之所以敢舉辦公投，是因為他認為公投應不會通過，於是想賭一把，結果他輸了，不僅賠掉自己政治生涯，也賠掉英國的經濟前景，造成英國國力大輻下滑。

政府的政策經常也是賭博。以前4G時代，台灣政府看好英特爾的WIMAX，大力相挺，結果壓錯寶，英特爾後來退出市場，造成台灣在亞太電信市場嚴重落後。這2年小英政府大力鼓吹再生能源，推動離岸風電，餅畫得很大，拼命給優惠政策，把全世界的開發商和金主都吸引來，這次似乎賭對了。

賭博不可能永遠一帆風順。今年美國NBA總冠軍賽，金州勇士隊主將杜蘭特受傷，一直未上陣，直到第5場在落後的情況下，決定帶傷上陣，沒想到卻摔斷腳踝，下一球季整個泡湯。結果剩下2名主將硬撐，然而禍不單行，另一名大將又扭傷了腳，2名主帥折損，嚴重影響下一球季戰力，這是一個賭博失敗的慘痛個案。

小英之所以敢對大陸大聲嗆聲，是因為打賭背後有老美撐腰，大陸現在又有「反送中」事件，內憂外患，應該不敢訴諸武力。然而假如我們假設錯誤了呢？川習會結束，美國再次重申，尊重一個中國原則。

當然短期內，大陸的姿態是相對比較低的。經濟上，放棄了「中國製造2025」的政策；科技上，承認芯片是自己的短肋；政治上，不再對香港施以強烈鎮壓；外交上，表態和全世界多邊合作。但，什麼叫做「黑天鵝」和「灰犀牛」？它總在你不留神的時候突然出現，讓你措手不及。

台灣的政治人物精於算計，柯P也在賭博。藍綠相爭，都因內部擺不平，元氣大傷，柯P一直不願表態，就在等情勢明朗化，他再出手下注，期待後來居上，這是精明的玩家。

相對於柯P盤算贏的機率決定進場時機，韓國瑜卻是在注定必輸的情況下，被國民黨派去高雄，孤注一擲，沒想到卻顛覆南台灣，改寫了台灣的政治生態。這就像買樂透，有人很想贏，怎麼算都中不了，有人隨便出手，卻中了頭彩。

但柯P和韓國瑜的政治賭博都比不上郭台銘。他決心離開經營了45年的企業、從零開始，投入一個完全陌生的戰場。是什麼樣的領悟和信念，讓郭董決定作人生如此大膽的賭博？

台灣現在面臨一種情況：前景不明，政治人物都想豪賭，但企業家大多不敢賭。我們沒有賭的本錢，即使是台積電，也需要同時維持和美國及中國的良好關係，不敢選邊站。

相對於政治人物和企業家，在這個變動的時代，有不少個人也在重新思考未來，希望賭一下，嘗試改變。有一個女生告訴我，她已經38歲，要在40歲以前做一個有意義的轉換跑道。任何願意改變的人，不管是20歲或60歲，都值得肯定，但我鼓勵他們要多做功課，把衝動從感性化為理性。

把命運交付給政治人物是賭博，每個人都需為自己的前途負責，只有你自己能改變你的命運。

改變不是賭博，你承擔的是「Calculated risk」（計算過的風險），這是你轉型重生的開始。

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