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蘇丹再爆發示威 軍方鎮壓7人喪生

2019-07-01 18:34台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

蘇丹再度爆發大規模抗爭！蘇丹反對派30日號召上萬群眾上街，要求過渡軍政府還政於民。但在抗議時遭到警方與惡名昭彰的快速部隊（RSP）鎮壓，造成至少7人死亡，近2百人受傷。軍政府還祭出斷網路手段，試圖阻撓反對派動員，但反對派不輕言放棄，誓言抗爭到底。

軍方欺騙民眾

根據《衛報》報導，受到反對派「自由與改變聯盟」號召，許多蘇丹民眾在首都喀土木進行大規模抗爭，他們指責軍政府發言人卡巴西對外發言說的都是欺騙民眾的謊話，並且在首都四處遊行，號召6月3日鎮壓過世的人的親屬一起上街響應遊行。不過他們在機場大道就遭到警方跟RSP阻擋，發生衝突。

抗議民眾薩拉受訪時表示，軍政府一直聲稱不想要權力，可是現在看起來他們就是戀棧權位，之前的發言根本是在欺騙民眾，因此她才要走上街頭。抗議的其中1位組織者尤瑟夫表示，除非成立由民眾選舉產生的政府，否則他會繼續留在現場抗爭。

舉國動盪封互聯網

該國健康部次長賈巴表示，目前抗議造成至少7人死亡、181人受傷，其中27人是槍傷。不過軍政府領導人哈瑪地也說，有3名軍警受到槍傷，肇事者將被抓出來交付司法審判，軍政府日前還下令將網路斷線，不過反對派還是利用呼朋引伴的方式保持抗議活動的進行。

《英國廣播公司》提到，雖然非洲聯盟與衣索比亞近日有提出協調方案，將由人民過半數席次組成過渡委員會，軍方跟反對派也說會接受，可是接下來方案就沒有下文。自從獨裁者阿巴希爾4月遭推翻下台後，蘇丹境內便陷入永無寧日的混亂。

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蘇丹非洲

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