墨國國民兵駐邊界 人權、制度堪憂

2019-07-01 17:01 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



墨西哥正式派國民衛隊駐守邊界。墨國總統羅培茲30日宣布，他們將派遣國民衛隊駐防美墨邊境以維持秩序。不過由於墨西哥軍隊先前就有暴力問題，國民衛隊也不例外；另外，這支部隊的法律規範仍不完善，容易有濫權管理的疑慮。還有批評者認為，墨西哥以前用軍隊管邊境都沒用了，國民衛隊也只是做白工。

用國民軍取代警察

根據《半島電視台》報導，羅培茲在去年選舉時表示，過去政府花了20年訓練警察，可是警察卻陷入貪汙泥沼，不如將警察組成軍隊，讓他們能有更多專業能力跟素養，打擊該國日漸嚴重的暴力問題。

墨國光是今年第一季就有8千5百人因暴力謀殺而亡，羅培茲上任後就馬上將該國的軍警、海警與一般警察組成國民衛隊，希望用軍隊的訓練導正歪風，並讓他們能承接軍隊之前做的掃毒行動（這些理論上本就是警察該做的）。初步估計部隊目前有6萬1千人，未來希望在2023年擴增到15萬人。

部隊人權不佳

國民衛隊在必要時可以使用武力，但一般情況下除非是立即性的性命威脅，使用武力時也需要符合比例原則。不過日前在邊境，國民軍先遣部隊在邊境任意拘留該國2名女子的新聞遭爆出，讓該國社會質疑國民軍的執法素質。

《亞洲新聞網》提到，羅培茲目前面對的挑戰便是讓墨西哥和平跟穩定，去年墨西哥發生3萬多起謀殺案，是政府有紀錄以來最多的統計數據，邊境是否能符合比例的管控、國內與邊境的暴力問題，都是墨西哥政府未來要面對的挑戰。

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