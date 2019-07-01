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蘇丹萬人示威槍響 至少7死181傷

2019-07-01 14:07世界日報 編譯中心／綜合30日電

蘇丹萬人再示威。 歐新社
蘇丹萬人再示威。 歐新社
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數以萬計的蘇丹民眾6月30日走上街頭抗議軍政府，期間傳出有示威群眾中彈，蘇丹醫生中央委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）指出，示威已有7人喪命，另有181人受傷。

這是自6月3日以來，最大規模的示威活動，在首都喀土木至少有數萬人走上街頭。蘇丹軍方武裝部隊在6月3日突襲位於軍方總部外的靜坐現場，掃射或毆打4月6日起就在此地紮營的示威群眾，當時造成數十名示威者喪命、數百人受傷。

根據路透的報導，30日示威期間傳出有群眾中彈，蘇丹醫生中央委員會(Central Committee of Sudanese Doctors)表示，已有5人喪命。

蘇丹執政的軍事委員會副主席達嘉羅(Mohamed Hamdan Dagalo)表示，身份不明的狙擊手向民眾和士兵開槍。

法新社指出，蘇丹國營通訊社引述衛生部官員報導，在全國各地的示威中，至少有7人在示威衝突中喪生，181人受傷，其中有27人是被火燒傷。

官方表示，傷者當中有10人是正規部隊士兵，其中包括3名達嘉羅領導的「快速支援部隊」(Rapid Support Forces，RSF)，他們是遭到槍傷；另外7人則是被示威群眾以石頭砸傷。

蘇丹去年開始爆發大規模民主示威，軍方於是在今年4月推翻鐵腕統治達30年的總統巴席爾(Omar al-Bashir)，但接著上台的是過渡軍事委員會，與人民要求組成文人政府的期待不符。

反對派持續示威，要求軍方把政權交給文人。但在6月3日軍方突襲在國防部外靜坐的群眾後，雙方的談判宣告終止。

蘇丹反對派聯盟「自由及改變力量」(Forces for Freedom and Change，FFC)號召百萬人在6月30日上街示威。而這個日子正是導致巴席爾上台的軍事政變30週年紀念。也是非洲聯盟(African Union)對蘇丹軍事統治者設定的交出政權給文人的最後期限，否則將面臨制裁。

蘇丹非洲日軍

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