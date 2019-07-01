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6土國人遭拘留 艾爾段要利強人踹共

2019-07-01 11:49台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

利比亞內戰居然牽扯到土耳其？土耳其總統艾爾段30日表示，如果「利比亞國民軍」強人哈夫塔不將挾持的6個土國國民釋放，土耳其就要攻擊國民軍。外媒分析，土國在利比亞內戰中支持親西方的「民族團結政府」，提供他們武器攻打國民軍，近日哈夫塔敗象漸露，便開始對利國境內土國國民不利。

土耳其態度強硬

根據《英國廣播公司》報導，艾爾段表示，如果哈夫塔不儘快將被逮捕的國民釋放，土耳其便有合法理由對國民軍採取任何行動。哈夫塔陣營曾於28日表示，他們會攻擊任何幫助民族團結政府的軍隊或援助，他們並宣稱已在首都的黎波底附近，擊落土耳其的無人機。

《英國廣播公司》提到，由於土耳其在利比亞內戰中支持聯合國、歐盟支持的民族團結政府，除了提供無人機以外，武器、卡車等裝備都一應俱全。哈夫塔也特別警告土耳其，即使是商用船隻，國民軍也會將其視其為可擊毀目標，他也不准土耳其客機飛越利比亞領空。

雙方僵持不下

《半島電視台》分析，國民軍日漸對外國勢力不友善可能跟近日的戰敗有關。政府軍跟國民軍近日在國民軍重要基地蓋爾揚城交戰，政府軍獲得勝利奪回蓋爾揚城，重挫國民軍銳氣，隨後哈夫塔便針對土耳其發佈嚴格禁令與打擊令。

國民軍先前一路從利比亞東部打到西部首都的黎波底，佔據了大部分的利比亞領土、產油區與石油運輸港，不過跟政府軍在首都就開始僵持不下，甚至漸露敗象。聯合國、法國數度想為雙方調停但都失敗，在雙方背後都有許多勢力支持下，外界普遍認為，利比亞內戰短時間很難結束。

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土耳其利比亞艾爾段

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