大逆轉！CNN：北韓問題使美、中、北韓成各取所需關係

2019-06-30 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普和北韓最高領導人金正恩30日在兩韓非軍事區進行了歷史性會面，CNN指出，北韓問題對川金兩人與中國大陸國家主席習近平來說，構成一種各取所需的三角關係，而南韓總統文在寅原先扮演的中間人角色則遭習近平取代，跟幾個月前相比，劇情出現了大逆轉。

文中表示，習近平的影響力在2月底河內川金二會談判無結果後再次增加，而北韓在會談失敗後測試了短程飛彈，並對南韓發動文宣攻擊，明顯在懲罰文在寅未能讓和平進程持續前進，以及不願違逆美國放寬對北韓的制裁。北韓外交部上周甚至告訴南韓管好自己國內的事情，並稱平壤與華府關係是以川金兩人私人交情為基礎而向前推進。

解除對北韓制裁問題是越南川金二會失敗主因，也是中國可援助北韓的關鍵。中國一直是北韓最大經濟盟友，北京雖支持聯合國對金正恩過去進行核試爆與試射飛彈採取強硬行動，但這並不代表中國致力推動川普對北韓極限施壓手法。

川普在習近平20日訪問北韓後突然動作頻頻，先主動致電習，敲定在G20峰會期間舉行川習會，接著29日又突然發推文邀金正恩。習近平的北韓行似乎讓川普突然驚醒，開始在中美朝三邊關係中展開一連串大動作。

理論上，一國政府應能將各種問題和爭端分開考量，但這對目前中美朝三方關係是否適用則尚待商榷。反傳統的川普已多次表明將不相干的問題包裹處理，例如，美國一直表示對中國電信巨頭華為的擔憂是出自安全而非經濟，但川普卻在5月時表示，美中若能達成貿易協議，可能就會減輕華為受到美國制裁的壓力。川普在北韓問題上也曾稱，中國若在北韓問題上協助美國，將對北京有利。對川普而言，似乎任何事情都可以拿來當成大交易的籌碼。

至於川金習三人想從這個外交三角關係各自獲得什麼，ＣＮＮ認為，處於最安全位置的或許是習近平，他希望美國停止對大陸商品加徵關稅，且已在北韓問題上展現扮演中間人角色的意願，施壓平壤要求其管好自家核武與洲際彈道飛彈試驗，也樂於在必要時提供援助和支持。

一直希望解除國際制裁的金正恩，則可能因美國不願解除制裁而拒絕進一步實現無核化，他也知道中韓不會支持重回兩年前的極限施壓作法，因此有恃無恐。