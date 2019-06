反對派發動示威 蘇丹變局再起

2019-06-30 18:06 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蘇丹反對派將於30日再度發起抗爭,國際社會紛紛呼籲軍政府不可再使用暴力鎮壓。(Photo by Al Jazeera English on Flickr under C.C License) 分享 facebook 蘇丹何時能迎來和平?強人4月倒台至今,蘇丹內戰已延燒2個多月,近日反對派跟過渡軍政府雖然都同意非洲聯盟與衣索比亞的協調方案,但軍政府還是打壓境內反對派,管制言論、集會自由,讓反對派揚言要繼續抗爭,軍政府警告,如果遊行發生意外,反對派要負責,讓外界擔心,雙方好不容易達成協議,又要陷入混亂。

反對派抗爭再起

根據《英國廣播公司》報導,蘇丹境內的反對派「自由與改變聯盟」近日仍遭受軍政府打壓,他們不被允許舉辦蘇丹的媒體大會,反對派試圖展開議程時,軍政府的快速部隊(RSF)就虎視眈眈的在門口盯哨,荷槍實彈的監視他們的一舉一動,讓反對派不滿,宣稱將號召百萬民眾,30日再度上街抗爭。

但軍政府也不甘示弱發出聲明表示,如果抗爭當天有任何傷亡,反對派必須負起全責。國際特赦組織便警告軍政府,一定要保障抗議民眾的人身安全,不能再重演6月3日軍隊鎮壓,造成128人死亡的悲劇。

內戰短時間難消停

美國前資深駐蘇丹外交官施恩受《半島電視台》訪時表示,雖然目前由偏向反對派的非洲聯盟與衣索比亞一同規劃的協調方案佔上風,歐盟也希望蘇丹能趕快穩定下來,但軍政府背後仍有阿拉伯聯合大公國、沙烏地和埃及撐腰,他認為蘇丹的民主很脆弱,內戰不會太快就結束。

蘇丹強人阿巴西爾自4月遭到推翻下台後,以RSF成員為首的過渡軍政府就一直把持蘇丹統治權,讓反對派不滿,多次號召民眾上街罷課、罷工,但軍政府於6月3日大鎮壓造成多人死傷,引發國際不滿。軍政府甚至在談判期間,將許多反對派領導人抓走,讓反對派批評軍政府專制、罔顧人權。

雖然經過衣索比亞、非盟多方奔走後,勉強讓雙方達成協議,但面對即將到來的抗爭,國際社會都在觀望軍政府會如何行動。短期內,蘇丹的內戰恐難消停。

【更多精采內容,詳見 】