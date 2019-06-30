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若開邦中斷網路對付叛軍 美籲緬政府收手

2019-06-30 18:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

緬甸政府近日對叛軍據點實行斷網以利鎮壓，讓外界擔心緬甸境內人權更加惡化。（Pho...
緬甸政府近日對叛軍據點實行斷網以利鎮壓，讓外界擔心緬甸境內人權更加惡化。（Photo from wikipedia）
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為了圍剿叛軍，竟中斷網路！近日，緬甸政府為了討伐當地若開邦的叛軍，將叛軍所在的九個城鎮的網路通訊全部中斷。對此，美國表示，緬政府不能利用斷網對抗叛軍，遮掩自己的暴力鎮壓；聯合國也批評緬軍鎮壓行為，只會讓該國羅興雅人的悲劇再度上演。自緬甸重新大選後，軍方勢力依舊難以動搖，也讓該國人權持續惡化。

上百萬人受影響

根據《半島電視台》報導，緬甸軍方在討伐當地追求若開邦自治權的佛教叛軍時，將叛軍盤踞的8個若開邦、鄰近欽邦的1個城鎮的網路全部斷訊。這也讓美國國務院發言人奧塔格斯對此表示「嚴重關切」，他希望緬甸政府能盡快讓受影響的上百萬居民能有基本的網路。

她還提到，緬甸政府不能以為資訊不會流傳出去就可在當地大開殺戒，斷網會讓當地政府施政透明度大幅下降，緬甸政府需要儘速恢復通訊，避免更多暴力事件發生。目前軍方跟叛軍的衝突已經造成3萬人流離失所，雙方都互控彼此殺害許多手無寸鐵的平民，連躲在緬甸最神聖不可侵犯的寺廟裡面的平民都不放過。

《東協郵報》提到，緬甸政府對該國境內叛軍、異議份子的掌握越來越深，前陣子兩名路透社的緬甸籍記者才遭到軍政府以反政府名義逮捕，雖然在國際的壓力下獲釋，但緬甸軍政府仍掌握國會、行政、軍事等部門，作風依舊專制，讓目前檯面上的領導人翁山蘇姬也淪為軍政府的傀儡。

緬甸人權問題堪憂

先前在鎮壓當地少數族群、信仰穆斯林的羅興雅人時，翁山蘇姬不痛不癢、甚至表態支持軍政府鎮壓的態度讓國際非常不滿，國際特赦組織也收回2009年翁山蘇姬還在遭受軟禁時頒發給翁山蘇姬的良心大使獎。

緬甸2015年大選時，翁山蘇姬領導的全民盟雖獲得大勝，但緬甸民主化的過程卻仍受制於宗教（當地多數為佛教徒）、軍方的箝制，聯合國緬甸人權觀察員李受訪時表示，緬甸的憲法亟需改革，否則軍方只會持續用國家安全的名義，繼續在該國境內亂抓人、殺人，難以保障該國居民人權。

【更多精采內容，詳見

緬甸翁山蘇姬人權

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