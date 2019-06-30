川金會結束 川普文在寅在邊界送別金正恩

2019-06-30 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩的閉門會談結束，川普、金正恩與南韓總統文在寅一起走出會議室。

川普與金正恩在兩韓非軍事區南韓側的自由之家內，總共會見大約50分鐘，比川普先前預期的「只是握個手」時間長許多。

金正恩已回到北韓。文在寅與川普把金正恩送到邊界，然後互相道別。