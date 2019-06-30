川金會面握手幾分鐘有意義嗎？接下來呢？

2019-06-30 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩30日在南北韓邊界的板門店會面，雙方共同跨越象徵兩韓對立的分隔線，成就了川金兩人的第三度會面。但紐約時報指出，這項象徵性會面或許仍無法使雙方達成協議，讓北韓放棄核武、讓美國解除制裁。

紐時說，美國官員原本曾說，他們認為不應安排川金三會，除非兩方事先談好具實質意義的協定，避免像今年2月河內峰會那樣，再來一次挫敗。但川普說，既然他已計畫在本周末訪南韓期間造訪兩韓邊界非軍事區，他決定值得試試，看金正恩是否同意短暫晤面。

川普說：「這只是一步。它可能是，也可能不是重要的一步。」「當下感受良好，因此可能會非常好。至於再一次會面，讓我們先看看今天發生什麼事，再開始想。」

文在寅對於川普向金正恩伸手，大表讚許，宣稱「种平之花真正綻放」，且自稱對於此事發展「非常激動」。文在寅說：「川普總統是朝鮮半島的和平締造者，你真的是朝鮮半島的調停人。」他還希望川金板門店之會能帶給南北韓民眾希望，成為人類邁向和平的里程碑。

有線電視新聞網（CNN）記者格里菲斯（James Griffiths）分析指出，30日的川金會面是具有歷史意義的時刻，此舉讓美國與北韓在河內峰會後破裂的關係往前邁進了一大步，現在雙方似乎穩穩地回到正軌。