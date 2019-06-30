川金閉門會 川普：如果金正恩不來 我會很難看

2019-06-30 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行閉門雙邊會談。

閉門會談開始前，金正恩對在場記者說，他「非常驚訝」川普在推特上公開邀請見面，「我自己也想再跟他見面」。

川普回應說，謝謝金正恩答應會面，這是「特殊的一刻」。