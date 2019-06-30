參加巴林會議 巴勒斯坦商人被捕

2019-06-30 14:06 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



巴勒斯坦商人出席巴林會議竟遭捕？由川普女婿庫許納主導的巴林會議於25、26日登場，該會議企圖透過協助改善巴勒斯坦經濟狀況，讓巴勒斯坦停止與以色列的衝突。不過該場會議的眾多爭議導致巴勒斯坦拒絕出席。但仍有巴勒斯坦商人出席該會議，據說28日其中一位商人馬亞拉因此遭到巴勒斯坦政府拘留。

商人被捕

根據《半島電視台》報導，巴林會議議程中唯一一位巴勒斯坦議長告訴《路透社》，馬亞拉的兒子透過電話跟他說父親已被逮捕。他也說馬亞拉是15位參與會議的商人中的一位，他告訴《耶路撒冷郵報》，巴勒斯坦政府也襲擊了希布倫其他三名巴勒斯坦商人的家，企圖逮捕他們。

不過巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長賽義卜表示，巴勒斯坦人民並沒有被禁止參加巴林會議。根據《紐約時報》報導，巴勒斯坦資訊部長也表示，他並不知曉該項消息。但有兩位匿名政府官員先後表示，是否參加會議並非人民得以自由選擇的權利，而大眾也會向政府施加壓力，希望他們能對那些參與會議的商人進行審判。

巴林會議目的

川普政府聲明，該會議的目的是要爭取50億美元的投資，希望能透過這些錢協助改善巴勒斯坦的經濟狀況，同時幫助鄰近的阿拉伯國家，以促進中東地區的和平。

但自從2017年川普政府承認耶路撒冷是以色列首都，並將大使館從特拉維夫市遷往耶路撒冷之後，巴勒斯坦便與美國切斷外交關係。巴勒斯坦政府表示，不願意將經濟利益擺在政治問題之前，放棄國家一直以來的堅持。

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