文在寅：川普在DMZ與金正恩握手 將是歷史性一刻

相關新聞
川金見面仍是謎！ 金正恩今天下午會不會赴約？2019-06-30 09:34
川普：他和金正恩都想見面 下午仍可能在DMZ會面2019-06-30 10:37
與中關係惡化 加拿大反對黨籲採取報復行動2019-06-30 09:21
要和金正恩見面了？川普推文：今去DMZ 還在溝通2019-06-30 08:14
川普將造訪DMZ 可能與金正恩即興高峰會2019-06-30 07:48
川金見面要談什麼？川普突發奇想的邀約 各方傻眼2019-06-30 00:29
川金三會？川普喊話…想見金正恩「即使只有2分鐘」2019-06-30 00:10
星期人物／伊斯坦堡市長 伊瑪莫魯驚奇之旅 還有續集？2019-06-29 23:36
DMZ會金正恩 川普透露：美國北韓正在磋商2019-06-29 22:44
挪威足球裁判被控性侵數百男孩 遭判刑16年2019-06-29 22:38
義大利控難民船衝撞警船 逮捕31歲德籍女船長2019-06-29 22:09
巴黎示警 到2050年恐每年至少10次酷熱2019-06-29 21:47
新一輪和談在即 塔利班擊殺阿富汗親政府民兵2019-06-29 20:26
川普抵南韓 能否在DMZ會金正恩受關注2019-06-29 19:51
川金會若成 專家：川普將誇耀一則推文就喚來金正恩2019-06-29 18:52
法國45.9度高溫破紀錄 政府採取緊急對策降溫2019-06-29 17:50
川金再會有譜？ 日媒：金正恩正在安排明天去見川普2019-06-29 17:38
伊朗情勢緊張 美首度在卡達部署F-22匿蹤戰機2019-06-29 16:23
菲南特種部隊遇襲釀5死 IS稱是自殺攻擊2019-06-29 14:15
澳洲酪農產業變「慘」業 可能10萬人失業2019-06-29 13:51
鰻苗走私猖獗 歐盟增5成2019-06-29 13:51
全面防堵 FBI籲大學監督陸生和陸學者2019-06-29 13:36
打臉川普 歐盟與南美簽貿易協定2019-06-29 13:35
南北韓交界川金會？ 北韓迅速回應2019-06-29 12:52
川普提議明會金正恩 北韓回應：有趣的建議2019-06-29 12:48
川普再喊話：兩分鐘也好 想見金正恩一面2019-06-29 09:16
UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘2019-06-09 11:46
陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安2019-05-20 15:30
影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念2019-04-16 12:51
吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價2019-03-04 20:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
熱門文章
川習結束會談同意貿易戰再休兵 川普：與中國回到正軌2019-06-29 12:43
影╱川習會後記者會 川普：將允許美國公司出售設備和產品給華為2019-06-29 16:05
沒在怕！牛津大學社團再辦縱慾趴 祭出窮學生優惠方案2019-06-29 14:54
川習會提前結束！ 川普：會談比預期得好2019-06-29 12:28
川普一意孤行 各界質疑：要G20幹嘛2019-06-29 22:48
45.9℃！為何歐洲變熱地獄？專家說這原因 和台灣好像2019-06-30 09:00
川普記者會：暫不對陸加徵新關稅 但不會取消現有關稅2019-06-29 15:26
紐時：川習昨晚已會 實際上已完成許多事2019-06-29 11:56
川普說 他將准許華為向美國供應商採購設備2019-06-29 15:44
川習會落幕 中方宣布美不再對中加徵新關稅2019-06-29 12:56
大阪G20閉幕 各國領袖會談重點一次掌握2019-06-29 18:38
女友喝醉後亂丟假眼睫毛 男友超暖行為讓網民喊嫁了2019-06-29 20:13
川習會談台灣 中共黨媒：川普重申一中政策2019-06-29 14:33
川普會登場…習：合則利鬥則傷 川：期待有利兩國的偉業2019-06-29 11:45
又來各說各話？川習會後美中聲明要點比一比2019-06-30 00:33
伊朗情勢緊張 美首度在卡達部署F-22匿蹤戰機2019-06-29 16:23
川習會決議貿易戰暫休兵 投信：股債市將中性反應2019-06-29 14:01
法國45.9度高溫破紀錄 政府採取緊急對策降溫2019-06-29 17:50
美中同意貿易休兵 周一市場會如何反應？2019-06-29 22:13
看重點／川普G20記者會：美企可出貨華為 美中應互助2019-06-29 16:44
美股創22年最佳上半年漲幅 川習和解將延續大多頭走勢2019-06-29 13:49
川習會後沒有聯合聲明 大陸發新聞證實重啟諮商2019-06-29 13:03
未搭條款惹爭議！ 多數航空公司表示不會取消2019-06-29 13:35
美國凍結新關稅 特赦華為2019-06-29 23:57
川習會雖有共識 陸學者：難解中美結構性問題2019-06-29 18:36
貿易戰休兵／川普恩赦華為 陸將採購美農產品2019-06-29 16:33
影／極限遊樂設施空中斷裂 輪牌墜地致19歲少女身亡2019-06-29 14:44
G20川習會 談判桌上誰陪同出席？2019-06-29 12:25
當川普碰上艾爾段 到底誰比較難纏2019-06-29 18:59
「希望大家放過她！」俄國婦生下畸型女 驚悚臉龐頻遭霸凌2019-06-29 14:26
南北韓交界川金會？ 北韓迅速回應2019-06-29 12:52
美中貿易休兵 華郵：中國贏家華府鷹派成輸家2019-06-30 10:09
G20大阪峰會落幕 川普記者會重點總整理2019-06-29 22:46
川普G20和解之旅？美中打打停停2019-06-29 23:50
跟安倍互動僅8秒 文在寅結束G20訪日行程2019-06-29 16:19
川普提議明會金正恩 北韓回應：有趣的建議2019-06-29 12:48
川金再會有譜？ 日媒：金正恩正在安排明天去見川普2019-06-29 17:38
一次看懂大阪川習會2019-06-30 01:58
習近平提台灣問題 川普重申一中政策2019-06-30 00:44
川習會：重啟貿易談判 美不對陸加徵新關稅2019-06-30 01:04
留言