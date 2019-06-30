文在寅：川普在DMZ與金正恩握手 將是歷史性一刻

2019-06-30 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



南韓總統文在寅30日上午在與美國總統川普的聯合記者會上說，他將陪同川普前往兩韓非軍事區（DMZ），重點是川普和北韓領導人間的會談。

文在寅表示，若川普能在南北韓的分界線上見到金正恩並與他握手，那這將是一個歷史性事件，且是一個重要里程碑。

文在寅說，「我們正在努力實現無核化和平進程。我今天當然會陪你（川普）去DMZ，你和金正恩之間的對話是重點，所以我希望你能與金正恩取得重大進展和進行對話」。