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川金見面仍是謎！ 金正恩今天下午會不會赴約？

2019-06-30 09:34聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國總統川普推特邀請北韓領導人金正恩今天（30日）下午在非軍事區（DMZ）見面，能否實現仍是謎。

韓聯社報導，川普臨時起意與金正恩見面，在雙方事前毫無準備的情況下，是否可行是個大問號。   

川普29日推文欲拜訪北韓領導人金正恩，「如果北韓領導金正恩看到這篇推文，我想跟他在非軍事區（DMZ）見面，握手說聲嗨」。北韓回應，該推文是很有趣的建議。

推文顯示，川普想要重啟河內高峰會的談話以及與北韓對話的渴望。不過，在這麼短的時間內提出在非軍事區見面，會不會成行仍是謎。外界猜測眾說紛紜。

北韓大學院楊教授（Yang Moo-jin）表示，在美國與北韓核武談判失敗的背景下，又考慮到北韓最近批評南韓總統文在寅的中介角色，北韓領導人不太可能會因為川普一個推特赴約。

根據川普以往不按照常理出牌的邏輯，非軍事化區見面請求將打破以往國際高峰會規格，包括會前針對議程、舉行地點、日期、保安的協商，以及擬定高峰會共同聲明稿。

觀察家分析，正值美國總統大選之際有這樣的要求，能幫助川普贏得選票。韓東國際大學朴教授（Park Won-gon）表示，若見面真的發生，川普將向選民傳達，他在美國國防上扮演很重要的角色，並炫耀川普一個推文就能邀請到北韓領導人的能力。

非軍事區（DMZ）是最好的地點，顯示川普對南北兩韓和平的支持。

去年南北韓的「文金會」致力於減少邊界緊張、預防意外衝突並建立雙方信任。會面結果，雙方在三八度線（Military Demarcation Line）的軍隊已經卸下武器。

不過也有專家表示，在非軍事區的象徵性舉動雖然有助於兩國打破不信任，但是象徵性舉動不足以代表和平。不論如何，美國與北韓下一場高峰會談話重點將會是北韓的去核化，以及美國放寬制裁的程度。

美國總統川普與北韓領導人金正恩今年初在河內舉行峰會。兩人30日是否能在非軍事區見...
美國總統川普與北韓領導人金正恩今年初在河內舉行峰會。兩人30日是否能在非軍事區見面仍是謎。美聯社
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