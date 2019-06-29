IKEA因這個原因 恐遭波蘭當局抵制

2019-06-29 23:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



瑞典家具集團宜家家居（IKEA）的波蘭員工，因針對公司內部的同志驕傲活動發表反同言論而遭開除，波蘭當局已請檢察官啟動調查，執政黨官員考慮抵制IKEA這個全球最大家具零售商。

一位IKEA前員工Tomasz K.向當地電視台TVP Info透露，他在公司LGBT社群的團結活動中，於公司網站發表批判言論但拒絕撤下，因而遭公司解僱。他向電視台表示：「我是被僱來賣家具的，但我信奉天主教，這不是我的價值。」

IKEA指出，該員工引用舊約中關於血與死亡的句子，文中提及同性戀該遭逢如此命運，引來許多員工擔憂，並上報人資部門。

執政黨議員傑奇向這名遭IKEA開除的員工提供法律協助，並表示如果調查結果發現IKEA歧視天主教，將抵制IKEA。波蘭司法部長席歐波28日表示，如果調查結果屬實，凸顯在波蘭的外資企業歧視那些觀點不同的人，這令人無法接受，且非常可惡。

執政黨黨魁卡欽斯基在上月的歐洲議會選舉前曾說，同志權益獲得進展，將嚴重損害波蘭的家庭價值，以及歐盟的未來。