川金會若成 專家：川普將誇耀一則推文就喚來金正恩

2019-06-29 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



川普（右）與金正恩（左）2月在越南河內會談，後來不歡而散。路透 分享 facebook

美國總統川普29日上午突然在推特上提議，利用30日、訪問南韓第二天，在兩韓非軍事區跟北韓領導人金正恩見面。北韓罕見迅速回應說，這是「非常有趣」的提議，不過還沒收到正式邀請。不過，韓聯社分析，這場突如其來的峰會是否真能開成，大有疑問。

一些觀察家說，川普的提議似乎不太可能實現，因為時間來不及，尤其是北韓仍因為持有核武，跟美國關係緊張。

南韓的北韓大學院大學教授梁茂進說：「北韓和美國正為了恢復無核化談判而爭執，而且北韓最近還批評南韓總統文在寅不該介入北韓與美國之間的事，所以，金正恩不太可能只因為川普提議就來見他。」

不過，川普經常不按牌理出牌，他這次的提議說不定會成真，一舉打破傳統，兩國不必先談妥議程、地點、時間、維安和共同聲明的措辭，直接開峰會。

與金正恩見面可能對川普的選情有幫助。南韓韓東國際大學教授朴元坤說：「如果川普真的與金正恩見面，川普可能會藉機向美國國內觀眾展現，他在朝鮮半島安全情勢上扮演關鍵角色，還能誇耀說，他只憑一則推文就能讓金正恩來到非軍事區。」

不過，川普說不定也知道，倉卒舉辦、沒有實質成果的峰會，可能會引來批評。美國官方說金正恩人權紀錄「可怕」，川普跟他會面也可能引起抨擊。

南韓梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「川普對戲劇效果很敏銳。要克服數十年來對北韓的不信任，的確需要這種象徵性的舉動，不過光靠象徵不足以達成和平，和解須要足夠的政治基礎，在北韓的例子中，是指北韓棄核和改善人權。」

川普提議的這場峰會，對金正恩有利有弊。金正恩本月稍早才接待過來訪的大陸國家主席習近平，如果再跟川普見面，金正恩可以向人民展現，兩大強權都在拉攏他，這是金正恩的父親和祖父都沒能達到的成就。

不過，分析家說，北韓急需經濟援助和解除制裁，這次會面如果又像川金河內峰會一樣沒有結果，金正恩會很難堪。