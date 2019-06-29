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法國45.9度高溫破紀錄 政府採取緊急對策降溫

2019-06-29 17:50聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

法國氣象局表示，南部的加拉爾格勒蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）28日測得攝氏45.9度高溫，打破2003年的44.1度全法最高溫紀錄，近4000所學校緊急停課一天。

法國政府採取熱浪緊急應對措施，包括在一些城市的大樓開設「降溫室」，以及在街道上安裝水霧噴灑。

2003年的熱浪在法國造成近1萬4000人死亡，當局不敢輕忽。法國總理菲力普指出：「氣候變遷造成極端現象，當這些現象愈來愈密集，不正常將變得正常。」氣候專家警告，熱浪來襲頻率將愈來愈高、愈來愈強，到2050年之前，熱浪次數恐將翻倍。

法國南部28日出現45.9度的破紀錄高溫，圖為民眾在巴黎鐵塔前的噴泉戲水消暑。法...
法國南部28日出現45.9度的破紀錄高溫，圖為民眾在巴黎鐵塔前的噴泉戲水消暑。法新社
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法國高溫氣候變遷

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