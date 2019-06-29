法國45.9度高溫破紀錄 政府採取緊急對策降溫

2019-06-29 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



法國氣象局表示，南部的加拉爾格勒蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）28日測得攝氏45.9度高溫，打破2003年的44.1度全法最高溫紀錄，近4000所學校緊急停課一天。

法國政府採取熱浪緊急應對措施，包括在一些城市的大樓開設「降溫室」，以及在街道上安裝水霧噴灑。