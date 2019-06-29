南北韓交界川金會？ 北韓迅速回應

2019-06-29 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國總統川普推文向北韓領導人金正恩喊話，表示他在G20大阪峰會後訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手寒暄。北韓迅速回應。

韓聯社報導，北韓中央通訊報導，北韓第一副外相崔善姫透過北韓中央通訊發表歡迎談話。她表示，這是一個非常有趣的提案，但北韓尚未獲得正式邀請，「如果能夠重新啟動美朝領袖會談，雙方能深化友誼，能夠說若川普提案實現，將成為兩國關係發展的又一具有意義的契機。