親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／20國峰會後川普記者會 「美中重回正軌」

法國45.9°C熱地獄！歐洲「超級熱浪」破紀錄至少10死

南北韓交界川金會？ 北韓迅速回應

2019-06-29 12:52聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國總統川普推文北韓領導人金正恩喊話，表示他在G20大阪峰會後訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手寒暄。北韓迅速回應。

韓聯社報導，北韓中央通訊報導，北韓第一副外相崔善姫透過北韓中央通訊發表歡迎談話。她表示，這是一個非常有趣的提案，但北韓尚未獲得正式邀請，「如果能夠重新啟動美朝領袖會談，雙方能深化友誼，能夠說若川普提案實現，將成為兩國關係發展的又一具有意義的契機。

圖為今年2月在越南的川金會。路透
圖為今年2月在越南的川金會。路透
分享

北韓金正恩川普

相關新聞

菲南特種部隊遇襲釀5死 IS稱是自殺攻擊

2019-06-29 14:15

川普提議明會金正恩 北韓回應：有趣的建議

2019-06-29 12:48

川普再喊話：兩分鐘也好 想見金正恩一面

2019-06-29 09:16

川普推文 邀金正恩在兩韓非軍事區握手寒暄

2019-06-29 07:28

台捐贈50萬美元 助諾貝爾和平獎得主穆拉德所提倡議

2019-06-29 05:11

維也納會談 5強搶救伊朗核協議

2019-06-29 00:47

美國宣告 任何國家進口伊朗石油一律制裁

2019-06-28 22:50

中日提新時代共識 陸學者：拓展有價值合作空間

2019-06-28 22:18

影／1年前坍塌釀43死 義大利熱那亞爆破拆除事故高架橋

2019-06-28 17:34

陸戰機低空掠過加拿大軍艦 陸媒諷：熱烈歡迎

2019-06-28 17:16

川普：我沒答應習近平不新徵關稅

2019-06-28 16:21

日本真有無薪醫師 官方調查至少2191人

2019-06-28 16:04

蒲亭諷自由主義過時 歐洲理事會主席反駁

2019-06-28 14:23

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站，1死3傷

2019-06-28 12:47

川普一邊與梅克爾會談 一邊看民主黨參選人辯論？

2019-06-28 12:13

影／歐洲發高燒！撒哈拉熱浪侵襲 南法恐飆45度

2019-06-28 12:09

熱浪襲歐！ 西班牙加泰隆尼亞延燒20年最嚴重野火

2019-06-28 10:55

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美國是壞蛋！習近平會晤G20其他領袖 不點名罵川普

2019-06-29 09:27

超辣人妻扮遊戲角色「不知火舞」 網驚：高衩沒穿內褲...

2019-06-28 17:07

川習結束會談同意貿易戰再休兵 川普：與中國回到正軌

2019-06-29 12:43

21歲護士H級逆天身材「內衣太難買」 一試穿驚覺：又更大了

2019-06-29 09:25

川普：我沒答應習近平不新徵關稅

2019-06-28 16:21

陸戰機低空掠過加拿大軍艦 陸媒諷：熱烈歡迎

2019-06-28 17:16

G20領導人合照站位藏玄機

2019-06-28 15:45

川習會提前結束！ 川普：會談比預期得好

2019-06-29 12:28

珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯 日本人創意嚇壞台灣人

2019-06-28 15:50

普亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議

2019-06-29 10:28

川習會前 習近平祭五大開放

2019-06-28 23:44

川普會登場…習：合則立鬥則傷 川：期待有利兩國的偉業

2019-06-29 11:45

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

2019-06-29 11:07

影／女大生浮潛遭3頭虎鯊狂咬慘死 專家：極罕見

2019-06-28 15:35

G20美日中三領袖擠一桌掀話題 網友虧「塞好塞滿」

2019-06-28 17:28

川習會落幕 中方宣布美不再對中加徵新關稅

2019-06-29 12:56

紐時：川習昨晚已會 實際上已完成許多事

2019-06-29 11:56

尼斯湖水怪是真的？南極出土15噸重「異類」恐龍化石

2019-06-28 17:49

美國宣告 任何國家進口伊朗石油一律制裁

2019-06-28 22:50

川習會上午登場 川普：中國還是有機會做些事

2019-06-29 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top