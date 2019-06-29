川普提議明會金正恩 北韓回應：有趣的建議

2019-06-29 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國有線電視新聞網報導，美國總統川普29日早上推文說，他在大阪20國峰會後將訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）與金會面，對此北韓外交部透過國營媒體朝鮮中央通訊社發出聲明回應，表示那是個「有趣的建議」。

北韓外交部副部長崔善姬透過朝中社發表聲明說：「我們為那是個非常有趣的建議，但我們尚未收到此事的正式提議。」

崔善姬說，若北韓與美國的這項峰會果真能舉行，那將進一步深化川金兩人個人交情，且可進一步提升雙邊關係。