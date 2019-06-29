再會金正恩？川普：我只是今早想到只是試探一下

2019-06-29 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普29日以推文向北韓領導人金正恩喊話，表示他在大阪G20峰會後將訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）與金會面。這項推文讓外交圈大感意外，但紐約時報報導，川普告訴記者，他只是今天早上想到此事，且只是試探一下。

川普在推文中說：「在一些非常重要的會議之後，包括我與中國習主席會面，我將離開日本，前往南韓（會晤總統文在寅）。如果金正恩看到這個，在南韓時，我願在DMZ會見他，只是握個手並打個招呼(?)!」

紐時指出，這則貼文不只讓亞洲國家外交界人士亂了陣腳，就連川普自己的多位顧問也不知所措。川金今年二月在越南河內的峰會曾戲劇性地提前結束，雙方在那之後也無進一步實質談判。紐時還說，針對川金30日在DMZ會面，並無認真的準備。

但川普喜歡這種不可預測，且他近日多次明確表示，很希望重啟談判，說服北韓放棄核武。川普告訴記者，上述推文是他不由自主之舉，他說：「我只是今早想到。」「我們將到那裡，我只是試探一下。」他說的「那裡」應指的是DMZ。

川普29日在20國峰會結束後，將前往南韓訪問，預定30日返美前，造訪DMZ。

南韓總統府發出聲明支持與金正恩的更多接觸，但未證實本周末有什麼會晤。聲明中僅說：「尚未決定任何事，但我們的立場不變，也就是希望美國與北韓對話。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對川金再會，北韓方面尚無回應。