川普再喊話：兩分鐘也好 想見金正恩一面

2019-06-29 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國總統川普不但在一早在推特貼文表達想與北韓領導人金正恩會面的意願，稍後又再次公開喊話，想見金正恩。

川普為出席20國集團（G20）大阪峰會訪問日本，今早與沙烏地阿拉伯皇太子Mohammed bin Salman會談，開場寒暄時，他公開喊話說，自己將在午後出發前往南韓，「如果那時北韓的金委員長人在國內，即使只有2分鐘，也想見一面。」