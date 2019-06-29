川普推文 邀金正恩在兩韓非軍事區握手寒暄

2019-06-29 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普推文向北韓領導人金正恩喊話，表示他在大阪G20峰會後將訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手寒暄。

川普與中國大陸國家主席習近平出席20國集團（G20）大阪峰會，將於當地時間29日上午11時30分舉行雙邊會談。

在「川習會」前，川普推文表示，「在一些非常重要的會議之後，包括我與中國習主席會面，我將離開日本，前往南韓（會晤總統文在寅）。如果金正恩看到這個，在南韓時，我願在DMZ會見他，只是握個手並打個招呼。」

文在寅日前表示，北韓與美國正在「幕後」磋商第三次川金會事宜，北韓與美國重啟對話的時機已成熟。 美國總統川普（右）推文向北韓領導人金正恩（左）喊話，表示他在大阪G20峰會後將訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩。圖為今年2月在越南的川金會。路透 分享 facebook