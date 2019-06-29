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台捐贈50萬美元 助諾貝爾和平獎得主穆拉德所提倡議

2019-06-29 05:11聯合報 記者張加╱即時報導

台灣政府捐贈50萬美元，以支持2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）創立的「娜迪雅倡議」（Nadia  Initiative）；駐美代表高碩泰28日表示，台灣在人道協助方面，絕對不會缺席。

捐贈儀式28日在美國和平研究所（USIP）舉行，穆拉德、高碩泰、國務院國際宗教自由辦公室資深顧問Knox Thames、候任全球女性議題無任所大使Kelley Currie等人出席。

穆拉德在會中感謝台灣政府的支持，「娜迪雅倡議」將與合作夥伴一起執行計畫，計畫包括改善辛賈爾（Sinjar）地區的生活環境，以及在辛賈爾建立新醫院等；由高碩泰代表收下穆拉德給台灣政府的感謝狀。

美國國務院東亞局28日推文指出，台灣承諾提供50萬美元，以支持「娜迪雅倡議」，捐款將用於重建遭恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）摧毀的辛賈爾農業地區；推文並附上出席捐贈儀式官員與嘉賓的合照。

亞茲迪族（Yazidi）人權運動家穆拉德為2018年諾貝爾和平獎得主之一，穆拉德曾遭伊斯蘭國綁架性侵，逃離後勇於揭發伊斯蘭國的暴行，並為人權和平奔走。

高碩泰在捐贈儀式後受訪表示，中華民國台灣不僅在印太區域作為一個和平、安全、穩定的支持者與捍衛者，對國際社會人道救濟、災害防治，台灣都可作為非常關鍵的提供者與貢獻者。

高碩泰指出，台灣捐助的50萬美元，雖然為數不多，但希望能在國際社會號召更多人關懷受苦受難的少數民族；這是台灣做的第一步，而台灣在人道協助方面，絕對不會缺席。

媒體詢問高碩泰關於總統蔡英文出訪過境美國一事，高碩泰表示，沒有獲得台北的具體指示，所以無法確認。

2018年諾貝爾和平獎得主之一穆拉德。華盛頓記者張加／攝影
2018年諾貝爾和平獎得主之一穆拉德。華盛頓記者張加／攝影
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駐美代表高碩泰展示2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德致贈的感謝狀。華盛頓記者張加／...
駐美代表高碩泰展示2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德致贈的感謝狀。華盛頓記者張加／攝影
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2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德（右）致贈感謝狀給台灣政府，由駐美代表高碩泰代表...
2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德（右）致贈感謝狀給台灣政府，由駐美代表高碩泰代表收下。華盛頓記者張加／攝影
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美國國務院東亞局推文指出，台灣政府捐贈50萬美元，支持2018年諾貝爾和平獎得主...
美國國務院東亞局推文指出，台灣政府捐贈50萬美元，支持2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德創立的「娜迪雅倡議」。圖／取自東亞局推特
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高碩泰伊斯蘭國國務院

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