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罷工合理嗎？從商業談判看長榮空服員罷工事件

川普一邊與梅克爾會談 一邊看民主黨參選人辯論？

2019-06-28 12:13聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普與德國總理梅克爾在大阪的會談進行了大約20分鐘時，川普的官方推特帳號發文表達對民主黨總統參選人第二場辯論的看法。川普的會談與民主黨的辯論同時進行，CNN記者好奇，川普難道一邊會談一邊看辯論？還是他把推特帳號交給幕僚？

川普寫道：「所有民主黨人都舉手贊成給幾百萬非法外國人不受限制的健保。何不先照顧美國公民！？這場選戰已結束了！」

美國總統川普與德國總理梅克爾28日上午在大阪舉行會談。美聯社
美國總統川普與德國總理梅克爾28日上午在大阪舉行會談。美聯社
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川普民主黨健保
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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