川普一邊與梅克爾會談 一邊看民主黨參選人辯論？

2019-06-28 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普與德國總理梅克爾在大阪的會談進行了大約20分鐘時，川普的官方推特帳號發文表達對民主黨總統參選人第二場辯論的看法。川普的會談與民主黨的辯論同時進行，CNN記者好奇，川普難道一邊會談一邊看辯論？還是他把推特帳號交給幕僚？