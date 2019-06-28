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影／歐洲發高燒！撒哈拉熱浪侵襲 南法恐飆45度

2019-06-28 12:09聯合報 記者周辰陽╱即時報導

《CNN》報導，法國氣象預報人員已經窮於尋找詞彙，來描述當前「熱浪」到底有多危險...
《CNN》報導，法國氣象預報人員已經窮於尋找詞彙，來描述當前「熱浪」到底有多危險，一位氣象學家20日上網，將一張狀似「尖叫骷髏」的預報溫度分布圖，與孟克名畫「吶喊」合併。畫面翻攝：Twitter/korben_meteo
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受到北非撒哈拉沙漠熱空氣侵襲，歐洲近日頻飆攝氏40度以上的高溫，多國紛紛破6月最高溫紀錄，專家指出，未來3天還有可能更熱。目前已知義大利有2人中暑死亡，西班牙加泰隆尼亞爆發20年來最嚴重的山林大火，法國南部周五可能熱到45度。

全法國目前處於第二級的橘色高溫警戒，部分大區則上升到最高級的紅色警戒，就連海拔1850公尺的滑雪度假勝地伊澤爾谷（Val d'Isère）都達到攝氏29.2度，氣象單位亦警告應注意全體學童的健康。

據報「最糟的情況還沒到」，來自西班牙與北非的暖流「撒哈拉泡泡」28日就會破滅，有可能打破法國在2003年8月創下的攝氏44.1度空前高溫紀錄，靠近地中海的南部地區最高甚至會達到攝氏45度。

《CNN》報導，法國氣象預報人員已經窮於尋找詞彙，來描述當前「熱浪」   （Canicule）到底有多危險，一位氣象學家20日上網，將一張狀似「尖叫骷髏」的預報溫度分布圖，與孟克名畫「吶喊」合併，被認為最能形容當前異於尋常的高溫。

義大利傳出有兩名長者中暑死亡，義北杜林27日下午3時氣溫已達攝氏39度，西班牙札拉哥沙則達到攝氏41度。

加泰隆尼亞爆發20年來最嚴重山林大火，當局動員數百名消防隊員，同時派出軍隊救災，儘管目前無人員傷亡，但農場家畜卻被活生生烤熟。

官員稱野火目前影響範圍達至少6500公頃，警告強力熱風助長之下，火勢有可能快速擴散到20000公頃。

世界氣象組織預計，歐洲這波連續高溫在28日達到高峰，認為是氣候變遷把撒哈拉沙漠熱空氣帶到西歐。

類似效應去年引發被稱為「東方怪獸」的西伯利亞強烈寒流襲擊西歐，2月高於平均值的溫度與5月出現寒流也歸咎於所謂的高速氣流擾亂，也讓極端氣候在歐洲引發討論。

受到北非撒哈拉沙漠熱空氣侵襲，歐洲近日頻飆攝氏40度以上的高溫，多國紛紛破6月最...
受到北非撒哈拉沙漠熱空氣侵襲，歐洲近日頻飆攝氏40度以上的高溫，多國紛紛破6月最高溫紀錄，專家指出，未來3天還有可能更熱。目前已知義大利有2人中暑死亡，西班牙加泰隆尼亞爆發20年來最嚴重的山林大火，法國南部周末則可能熱到45度。畫面翻攝：MAILONLINE
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男孩在法國南部蒙彼利埃的噴泉沖涼降溫。氣象預報法國可能打破2003年8月創下的攝...
男孩在法國南部蒙彼利埃的噴泉沖涼降溫。氣象預報法國可能打破2003年8月創下的攝氏44.1度的高溫紀錄，近地中海的南部地區最高會飆到攝氏45度。法新社。
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高溫法國義大利
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