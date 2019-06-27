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利比亞政府打下關鍵城 哈夫塔軍露敗象

2019-06-27 17:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

利比亞正統政府軍27日表示攻下重要大城蓋爾揚，政府軍認為這是叛軍面露敗象的關鍵一...
利比亞正統政府軍27日表示攻下重要大城蓋爾揚，政府軍認為這是叛軍面露敗象的關鍵一戰。(photo by DoD政府防禦網 under CC licensed)
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利比亞軍事強人遭遇大挫敗，受國際認可的正統政權打閃電戰，拿下關鍵大城蓋爾揚！從2014年開始展露梟雄本色的哈夫塔目前是該國政權最大的競爭對手，這位強人率領利比亞國民軍佔領東部地區，與國際較挺的首相薩拉傑率領的政府軍分庭抗禮。而薩拉傑一方於27日宣稱他們成功打下南方關鍵城蓋爾揚，該城地理位置與人口都很具軍事價值。

蓋爾揚戰略位置重要

根據《美國之聲》報導，利比亞正統政權27日透過發言人阿爾瑪西亞宣布，政府軍以閃電戰打下南方大城蓋爾揚，這座佔據地理優勢的城市原本在梟雄哈夫塔的掌控下，被他的利比亞國民軍（LNA）當成最前線作戰中心。

雖然哈夫塔一方仍嘴硬沒有失守蓋爾揚，僅承認此地有一場大戰，但依照《半島電視台》報導目擊者所言，他們確信政府軍已搶進LNA的作戰地區、並佔有LNA的軍事車輛與裝備，該地原屬叛軍的野戰醫院（兼任東部補給）也落到政府軍掌控中。

政府軍信心十足表示，蓋爾揚之役說明著叛軍面露敗象，他們雖然仍握有東部大片領地，但掐住戰略位置極重要的蓋爾揚就等於掐著LNA的咽喉。

叛軍面露敗象

利比亞自2011年起就開始無盡的內戰，但其實梟雄哈夫塔從2014年才開始在國際間出名，他過往靠著吸收強人格達費的殘兵部署，結合民兵創出一支人數眾多、武器齊全但被認為是雜牌軍的LNA。

中東專家威納表示，若這次的消息屬實，LNA輸掉蓋爾揚這個主要大城是巨大損失，除了優越戰略位置以外，蓋爾揚擁有20萬人口，這些都是一加一減的資源轉換，政府軍的勝面驟升。

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