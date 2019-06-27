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熱浪破攝氏40度 歐洲全面備戰

2019-06-27 16:00台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

歐洲熱浪潮來襲，各國紛紛開始備戰。（Photo from Wikimediaco...
歐洲熱浪潮來襲，各國紛紛開始備戰。（Photo from Wikimediacommons）
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歐洲高溫再創紀錄！德國、波蘭26日高溫紛紛創下氣象觀測以來的高溫紀錄，法國、瑞士之後可能常會突破攝氏40度，法國有些學校甚至將期末考延期，最近各地因高溫導致熱衰竭喪命、汽車自燃等意外頻傳。隨著氣候變遷作用加劇，也讓歐洲的熱浪越來越嚴重。

根據《英國廣播公司》報導，天氣預報顯示，近日歐洲因為北非的暖空氣上移至歐洲，導致歐洲開始爆發熱浪。不只較低緯度的西班牙、義大利外，連高緯度的瑞典都身受其害，德國26日已達攝氏38.6度。英國雖然狀況沒有那麼嚴重，但近期也將有30度以上的高溫。

法國溫度近期內也將突破40度，由於法國曾因2003年熱浪襲擊導致1萬5千人死亡，法國政府對此不敢輕怠。巴黎跟里昂開始交通管制以控制城市熱汙染，法國有學校將期末考延期避開熱浪，政府也積極宣導民眾注意森林野火發生的可能。

不過目前熱浪已造成3人死亡，在義大利有汽車因為高溫而自燃，波及到旁邊41台車。在德國柏林，警察為了儀容與執法，雖仍需維持完整的夏季裝備，不過如果太熱，警員可以脫掉悶熱的警帽。

歐洲各地開始出現突破紀錄的高溫，也讓法國將熱浪等級調到非常危險的「橘色警示」，氣象學家也提醒未來溫度可能會持續升高，民眾要注意多補充水分，儘量不要待在陽光直曬的地方太久，容易導致中暑、熱衰竭。

《半島電視台》提到，歐洲熱浪最嚴重是在2003年，以法國最高溫攝氏44.1度為首，在全歐造成近7萬人死亡，熱浪除了直接對人體造成傷害，也會引發森林野火、汽車自燃等公共意外，因此面對今年再創歷史新高溫的熱浪，歐洲各國都開始全面備戰。

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