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印度女議員演說 揭莫迪專制面紗

2019-06-27 15:56台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

印度國會女議員近日批評莫迪日益專制，會讓印度衝突加劇，陷入更混亂的狀態。（Pho...
印度國會女議員近日批評莫迪日益專制，會讓印度衝突加劇，陷入更混亂的狀態。（Photo by Narendra Modi on Flickr under C.C License）
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「印度現在進入法西斯主義的社會！」印度反對黨「草根國大黨」的女議員近日在國會演說中，批評印度總理莫迪造成該國人權惡化、少數族群受到更多迫害。此一演說讓該國媒體喻為是印度今年的「最佳演說」。外媒也分析，莫迪雖靠民族主義贏得大選，但如果操作過頭，反而會讓印度陷入更大混亂。

批莫迪日漸獨裁

根據《英國廣播公司》報導，女議員莫伊崔在國會致詞時表示，她認為印度社會近期有許多跡象顯示，整個印度將走入如二戰義大利墨索里尼、德國希特勒等法西斯主義國家的困境。印度在莫迪第一任期內，仇恨犯罪的比例上升10倍，政府還針對穆斯林制定歧視性法律，讓該國人權狀況惡化。

另外她還提到，莫迪在就任、競選期間，頻頻以發射火箭等方式炫耀該國國防，以「國家安全」的名義號召群眾支持，擴大解釋國家安全的定義，導致政府將手伸入宗教、言論自由，甚至是今年的選舉，整個印度民主完全大倒退到黑暗時代，陷入憲政危機。

《英國廣播公司》分析，由於莫伊崔是印度國會少見的女國會議員，再加上她雖然是印度少數民族孟加拉族，可是在演講時是用純正、流利的印度語演說，而且還用了許多印度教的詩篇諷刺莫迪的專制，加上擲地有聲的內容，讓該國媒體都對這場演說稱讚有加，是今年印度最好的一場演講。

民族主義易玩火自焚

《外交政策》分析，印度人民黨的印度總理莫迪以民族主義為手段，讓他在這次的大選中勝出，讓他走向更專制的道路。但如果他沒有將印度民族主義控制好，國內宗教、種族衝突會更加嚴重，有10幾種官方語言、多民族的印度會陷入更混亂、動盪的情況。

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印度教莫迪人權
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