印度女議員演說 揭莫迪專制面紗

2019-06-27 15:56 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



印度國會女議員近日批評莫迪日益專制,會讓印度衝突加劇,陷入更混亂的狀態。(Photo by Narendra Modi on Flickr under C.C License) 分享 facebook

「印度現在進入法西斯主義的社會!」印度反對黨「草根國大黨」的女議員近日在國會演說中,批評印度總理莫迪造成該國人權惡化、少數族群受到更多迫害。此一演說讓該國媒體喻為是印度今年的「最佳演說」。外媒也分析,莫迪雖靠民族主義贏得大選,但如果操作過頭,反而會讓印度陷入更大混亂。

批莫迪日漸獨裁

根據《英國廣播公司》報導,女議員莫伊崔在國會致詞時表示,她認為印度社會近期有許多跡象顯示,整個印度將走入如二戰義大利墨索里尼、德國希特勒等法西斯主義國家的困境。印度在莫迪第一任期內,仇恨犯罪的比例上升10倍,政府還針對穆斯林制定歧視性法律,讓該國人權狀況惡化。

另外她還提到,莫迪在就任、競選期間,頻頻以發射火箭等方式炫耀該國國防,以「國家安全」的名義號召群眾支持,擴大解釋國家安全的定義,導致政府將手伸入宗教、言論自由,甚至是今年的選舉,整個印度民主完全大倒退到黑暗時代,陷入憲政危機。

《英國廣播公司》分析,由於莫伊崔是印度國會少見的女國會議員,再加上她雖然是印度少數民族孟加拉族,可是在演講時是用純正、流利的印度語演說,而且還用了許多印度教的詩篇諷刺莫迪的專制,加上擲地有聲的內容,讓該國媒體都對這場演說稱讚有加,是今年印度最好的一場演講。

民族主義易玩火自焚

《外交政策》分析,印度人民黨的印度總理莫迪以民族主義為手段,讓他在這次的大選中勝出,讓他走向更專制的道路。但如果他沒有將印度民族主義控制好,國內宗教、種族衝突會更加嚴重,有10幾種官方語言、多民族的印度會陷入更混亂、動盪的情況。

【更多精采內容,詳見 】