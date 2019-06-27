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最快今秋實施 部分日本食品進歐盟無須再附輻射證明

2019-06-27 13:42聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）告知日本首相安倍晉三，歐盟將應日本要求，進一步放寬福島核災後對日本農產品的進口管制。部分品項將無須再檢附輻射證明，最快今年秋天就會實施。

圖斯克赴日參加廿國集團（G20）大阪峰會，今日中午與安倍共進工作午餐。

據NHK等日媒報導，安倍在會談中再度提起日本食品的進口管制，他表示，震後重建一直是日本人民的夙願，他再次向歐盟請求早日撤除進口管制。對此，圖斯克回應，「應可望在幾個月內得到一個好的結果」。

目前歐盟對日本12縣市生產農產品、水產品，認為風險較高，要求必須檢附官方輻射檢驗證明，其餘地區只需產地證明，未來考慮將進一步放寬。放寬對象包括福島縣產大豆；岩手縣、栃木縣、千葉縣所有品項；宮城縣、茨城縣和群馬縣的水產品；及新潟縣、茨城縣、長野縣等地產的菇類。

據日本政府人士說明，歐盟將與做為執行機構的歐盟委員會進行磋商，並在經過投票程序後，逐步放寬法規。這將是歐盟再度放寬日本食品進口限制，歐盟在2017年底放寬福島白米限制，不須再檢附輻射檢驗證明，同時一同放寬的還有10縣市的多種農、水產品。

中午會談中安倍也尋求歐盟協助讓這次峰會能對國際發出強力訊息。歐盟方面認為，為解決美中貿易摩擦長期化、伊朗情勢緊張升溫等課題，國際社會的協調不可或缺，擬表達對日本的全力支持。

歐盟福島核災輻射
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