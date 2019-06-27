安倍今早視察G20會場 盼習近平相助讓峰會成功

2019-06-27 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



廿國集團（G20）大阪峰會明天開幕，這是日本首度擔任議長國。日本首相安倍晉三上午搭專機抵達大阪，前往領袖會議的會場視察。安倍表示，雖然國際社會近來頻強調衝突，但做為G20主席，比起歧見，日本更希望能找到共通之處。

安倍抵達峰會會場後，立即視察了領袖會談會場的準備情況，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）共進工作午餐，展開一連串馬拉松會晤行程的序幕。安倍午後將先後與塞內加爾、印度、阿根廷、埃及、新加坡及澳洲領袖會談，希望大家協助讓峰會順利成功。而最受矚目的還是晚間的中日峰會。

日本動用警力3萬2000人進行維安，G20峰會會場選在INTEX大阪，位於人工島咲洲，距離市中心有段距離，會議期間入島三條路線全面管制，咲洲形同孤島。會場一角開設的國際媒體中心在今早啟用，許多媒體趕搭6時多出發的首班接駁車進駐媒體中心。

安倍出發前在羽田機場受訪時表示，日本首次主持的G20大阪峰會將在明天開始。國際社會近來雖傾向強調衝突與對立，但日本作為議長國，更希望找到共同點和一致點。他表示，在促進自由貿易、透過創新帶動全球經濟成長，為數據經濟制定規則，對環境和全球問題做出貢獻以促進女性活躍等相關議題上，希望透過峰會對全球發送強力訊息。