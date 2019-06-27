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牽制中國 日本海自、海保首度在南海聯合演習

2019-06-27 09:56聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本海上保安廳與海上自衛隊26日首度在南海進行聯合演習。負責領海警備任務的海上保安廳在海外與海上自衛隊共同訓練，十分罕見。即將航艦化改裝的日本最大級護衛艦「出雲號」也參與了演習，牽制主張在南海擁有管轄權並要打造軍事化據點的中國大陸意味濃厚。

聯合演習是26日中午左右在汶萊外海的南海展開，參與訓練的包括出雲號在內3艘護衛艦與海保巡視船輕津號。隨著出雲號擴音器發出指令「與海上保安廳聯合演習，現在開始」，艦載直升機從248公尺的甲板上起飛，後降落在在數公里距離外的輕津號上，展開人員輸送訓練相互合作，以及海難災害救援必要的通信訓練。

朝日新聞等報導，出雲號從今年4月遠航至南海、印度洋進行長程訓練，輕津號則是在6月中旬以參加東協諸國海上保安機構研修與訓練為由，派遣至汶萊。海保與海字在海外的聯合演訓至少已經5年沒有實施，不過，近年，雙方互享情報、互相支援任務的頻率確實在增加中。

日本政府人士指出，海保在釣漁台列嶼周邊海域與日本「領海」與中國海警局公務船對峙成為常態，中國公務船背後被認為有中共解放軍的存在，「海保和海自沒有相當程度攜手運作，將難以扭轉局面」。

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