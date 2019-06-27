時隔43年 斯里蘭卡將處決毒品犯

2019-06-27 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）下令處決四名毒販，斯里蘭卡已43年未執行死刑。

席瑞塞納26日表示，已將明定處決日期的執行令交給監獄主管機關。斯里蘭卡今年底前將改選總統，批評者認為，他恢復死刑有政治動機。

毒品氾濫為斯里蘭卡重大威脅，全國約有30萬人成癮毒品。斯里蘭卡2萬4000名囚犯中，六成因毒品相關罪行入獄。

在斯里蘭卡販運毒品可判死刑。斯國上一次處死罪犯是在1976年，目前有1299名死刑犯，當中48名因毒品罪行被定罪。

斯里蘭卡當局認為斯國被毒販當作轉運站，毒品相關案件在2017年增加2%，總共8萬1156件。

司法和監獄改革部官員加亞信禾（Bandula Jayasinghe）表示，正在招募兩名行刑者。有26人獲選受訓，當中兩名會被選上負責執行吊刑。

人權組織、歐盟及其他國家先前已批評席瑞塞納有意恢復死刑，表示斯國沒有完善的刑事司法系統，無辜者被處死的風險永遠無法消除。

席瑞塞納今年1月訪問菲律賓，讚揚菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）打擊非法毒品，並稱他為世界榜樣。杜特蒂2016年上任後，成千上萬嫌犯遭殺害，人權組織譴責該行為是法外處決，菲國警察則宣稱多數嫌疑犯是在與警方對峙時喪生。

斯里蘭卡人多信奉佛教，席瑞塞納說，斯國受到不同宗教的正面影響，但仍需要嚴刑峻法遏止犯罪、維持治安。