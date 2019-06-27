親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

雙宋婚神話破滅！宋仲基傳偷吃 宋慧喬說真相

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

時隔43年 斯里蘭卡將處決毒品犯

2019-06-27 09:46聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）下令處決四名毒販，斯里蘭卡已43年未執行死刑

席瑞塞納26日表示，已將明定處決日期的執行令交給監獄主管機關。斯里蘭卡今年底前將改選總統，批評者認為，他恢復死刑有政治動機。

毒品氾濫為斯里蘭卡重大威脅，全國約有30萬人成癮毒品。斯里蘭卡2萬4000名囚犯中，六成因毒品相關罪行入獄。

在斯里蘭卡販運毒品可判死刑。斯國上一次處死罪犯是在1976年，目前有1299名死刑犯，當中48名因毒品罪行被定罪。

斯里蘭卡當局認為斯國被毒販當作轉運站，毒品相關案件在2017年增加2%，總共8萬1156件。  

司法和監獄改革部官員加亞信禾（Bandula Jayasinghe）表示，正在招募兩名行刑者。有26人獲選受訓，當中兩名會被選上負責執行吊刑。

人權組織、歐盟及其他國家先前已批評席瑞塞納有意恢復死刑，表示斯國沒有完善的刑事司法系統，無辜者被處死的風險永遠無法消除。

席瑞塞納今年1月訪問菲律賓，讚揚菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）打擊非法毒品，並稱他為世界榜樣。杜特蒂2016年上任後，成千上萬嫌犯遭殺害，人權組織譴責該行為是法外處決，菲國警察則宣稱多數嫌疑犯是在與警方對峙時喪生。

斯里蘭卡人多信奉佛教，席瑞塞納說，斯國受到不同宗教的正面影響，但仍需要嚴刑峻法遏止犯罪、維持治安。  

斯國警方4月銷毀2016至2017年查獲的770公斤毒品。今年迄今，斯國警方已查獲731公斤海洛因、1公斤古柯鹼、1607公斤大麻。

斯里蘭卡已43年未執行死刑，總統席瑞塞納26日下令處決四名毒犯。路透
斯里蘭卡已43年未執行死刑，總統席瑞塞納26日下令處決四名毒犯。路透
分享

毒品斯里蘭卡死刑
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

習近平赴G20峰會 中國官媒發起友日宣傳

2019-06-27 10:49

川習會時間定了！ 29日上午登場 市場盼貿易戰休兵

2019-06-27 10:32

牽制中國 日本海自、海保首度在南海聯合演習

2019-06-27 09:56

習近平首度訪日今晚會安倍 雙方擬重新定義中日關係

2019-06-27 05:27

文在寅：川金三會磋商中

2019-06-27 01:08

中資發展柬埔寨港市 血汗勞動釀悲劇

2019-06-26 23:18

文在寅大張旗鼓宣揚 第三次川金會正在喬

2019-06-26 22:10

法國人觀念漸變 逾8成接受同性戀

2019-06-26 21:08

委內瑞拉政變未遂 要怪「復仇者聯盟：終局之戰」?　

2019-06-26 19:54

飲料對手難得聯手 齊助越南減塑

2019-06-26 18:38

文在寅：北韓和美國重啟對話 時機成熟

2019-06-26 18:12

法國名校廢入學考 讓低收入戶學生容易進來

2019-06-26 17:24

用最新演算法 「再」現宇宙圖像

2019-06-26 17:04

塔利班威脅記者 美、阿齊聲譴責

2019-06-26 17:04

溺斃美國夢：美墨邊境之河的雙屍悲劇

2019-06-26 16:59

影／SpaceX最難任務 主推進器回收失敗、爆炸墜海

2019-06-26 16:48

民主黨初選辯論首場開砲！選民最想聽的是「這個」

2019-06-26 16:35

光罵川普不夠！民主黨要端出自己的移民政策

2019-06-26 16:32

過度旅遊年代／如何避免增加全球觀光景點的負擔？

2019-06-26 16:22

對中國迫害新疆維吾爾族人沈默 印尼面臨表態壓力

2019-06-26 16:02

中美角力 中國官媒火力全開批蓬佩奧是亂源

2019-06-26 15:38

哥倫比亞內戰停火 全球古柯鹼產量增25％

2019-06-26 14:43

巴林和會開幕：川普女婿爭議難行的「以巴和平發大財計畫」

2019-06-26 14:05

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

2019-06-26 12:15

影／視同恐怖主義！臉書與法國合作 打擊仇恨言論

2019-06-26 12:02

日本海上自衛隊閱艦式 南韓海軍可能缺席

2019-06-26 11:15

法國首次獲全球最佳餐廳 第四名在曼谷

2019-06-26 11:15

北韓官媒社論 重申落實川金會聯合聲明

2019-06-26 09:49

前總統魯拉上訴案 巴西最高法院駁回釋放請求

2019-06-26 09:45

南韓情報機構：金與正在北韓地位提升

2019-06-26 08:51

發現偽造獸醫健康證書 中國暫停進口加拿大肉類

2019-06-26 08:37

傳中國將下達禁令 全面停止從加拿大進口肉品

2019-06-26 08:31

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美中貿易談判 美財長米努勤：已完成90％協議了

2019-06-26 17:14

宋慧喬宋仲基2年婚告吹 韓媒：協議離婚

2019-06-27 08:48

紐時：哪位高人指點美企繞過禁令出貨華為？怎麼繞？

2019-06-26 12:55

我們不是永遠在遊艇上玩耍...BMW繼承人也為生活喊苦？

2019-06-26 17:00

貿易戰下美簽收緊 中國留學生：今年都不敢回家了

2019-06-26 13:58

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

2019-06-26 12:15

全球能對本周G20川習會樂觀嗎？專家指這是最可能結果

2019-06-26 18:47

中國貨「洗產地」避美關稅 華爾街日報關注越南、台灣

2019-06-27 04:20

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮

2019-06-26 13:10

習近平首度訪日今晚會安倍 雙方擬重新定義中日關係

2019-06-27 05:27

對中國迫害新疆維吾爾族人沈默 印尼面臨表態壓力

2019-06-26 16:02

影／SpaceX最難任務 主推進器回收失敗、爆炸墜海

2019-06-26 16:48

川普：若美中未達成貿易協議 會對中國加徵額外關稅

2019-06-26 21:16

這國新元首太佛心！豁免300萬貧民的呆帳

2019-06-26 20:32

羅馬垃圾滿到炸開 醫生警告嚴重危害健康

2019-06-26 23:01

川習會前川普放話 準備好對中國商品加徵關稅

2019-06-27 02:11

有錢就是狂！奈及利亞富豪遇塞車 Call直升機接送

2019-06-26 14:03

委內瑞拉政變未遂 要怪「復仇者聯盟：終局之戰」?　

2019-06-26 19:54

美商務部長：美不想「贏」中國 要「合理」的貿易協議

2019-06-26 20:23

不甩禁令 美企借道海外仍出貨給華為

2019-06-26 14:30

美財長米努勤：美中貿易協議90%已完成

2019-06-27 00:01

擊落美國無人機 伊朗革命衛隊嗆美不敢來犯

2019-06-26 19:58

鮑爾暗示 不會降息2碼

2019-06-27 02:09

疏遠傳統盟友 川普外交險招G20見真章

2019-06-26 14:18

大阪G20峰會明揭幕有4看點 川習會是重頭戲

2019-06-27 00:16

「日本只要看索尼電視就好」赴大阪G20前川普再批安保

2019-06-27 09:07

新研究：2030年機器人將取代2千萬個製造業工作

2019-06-26 11:05

美中對抗波及學界 麻省理工校長為陸學者抱屈

2019-06-26 22:01

民主黨辯論會登場 民調大反轉華倫領先

2019-06-26 16:29

美中對抗波及學界 MIT為陸學者抱屈

2019-06-27 01:08

中資發展柬埔寨港市 血汗勞動釀悲劇

2019-06-26 23:18

金價短線會暴漲200或重摔100美元？全看「川習會」

2019-06-26 16:51

蘋果出手拯救日本顯示器？傳砍中國LCD訂單、轉單JDI

2019-06-27 08:18

傳美東最大煉油廠擬永久關閉

2019-06-26 15:16

扯！巴西總統赴G20 機師走私39公斤古柯鹼被捕

2019-06-27 10:22

法國名校廢入學考 讓低收入戶學生容易進來

2019-06-26 17:24

G20維安布重兵 陸要日方「護好習主席尊嚴」

2019-06-27 00:22

G20重要議題一次看 脫不了貿易主軸

2019-06-26 14:43

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

2019-06-27 10:00

熱浪襲歐 法西希臘6月天恐飆破攝氏40度

2019-06-27 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top