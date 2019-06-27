習近平首度訪日今晚會安倍 雙方擬重新定義中日關係

2019-06-27 05:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



中國大陸國家主席習近平午後將飛抵日本訪問，中日峰會將在晚間登場。雙方可能發表共識，將中日關係「永遠的鄰國」重新定位，強調兩國合作的重要性。

習近平此行為參加在大阪舉行的廿國集團(G20)峰會，晚間與安倍會談後，將接受安倍晚宴招待。這是習近平就任國家主席後首度訪日，上次中共國家主席訪問日本是2010年11月胡錦濤出席在橫濱舉行的亞太經合會，時隔近9年。

朝日新聞報導，習近平與安倍會談中，將為中日關係「永遠的鄰國」重新定義，除了是地理上無法分離的鄰國，也有確認雙方深化合作意願，讓雙邊關係不再惡化之意。

日本外務大臣河野太郎與中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日晚間電話會談30分鐘。兩人一致同意讓習近平訪日一事成為將中日關係推上新階段的契機，並為G20大阪峰會成功進行合作。中國大陸駐日大使孔鉉佑上周也曾公開表示，中日兩國政府正針對習近平以國賓身分再度訪問日本展開協調，希望能在明春櫻花盛開時實現。安倍晚間與習近平會談時，也會再次親邀習近平訪日。

中日兩國因2012年日方將釣漁台列嶼國有化，關係降至冰點，直到2017年安倍展現對有意參與中國大陸「一帶一路」巨大經濟圈構想後，雙邊關係才開始改善。