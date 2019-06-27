G20維安布重兵 陸要日方「護好習主席尊嚴」

2019-06-27 00:22 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿六日電



日本政府出動逾三萬人史上最大警力進行廿國集團大阪峰會維安，現場戒備森嚴。 （歐新社） 分享 facebook

日本首次主辦廿國集團（G20）大阪峰會，維安如臨大敵，動用約三萬兩千名警力再創史上新高，加上逾六十艘海上保安廳巡視船，從海陸兩側執行維安工作。由於香港反送中抗議餘波未平，傳出中方向日本政府提出強烈要求，「務必要護好習主席的政治尊嚴」。

日媒讀賣新聞報導，相關人士指出，較提早抵達日本的中共高層官員向日方傳達，要求徹底做好習近平的貼身護衛，「此事攸關習近平的面子，中共方面似乎很緊張」；日方則回應將會依法處理。

Ｇ20峰會包括其他獲邀國家在內，共廿九國領袖、九個國際組織負責人出席，廿七日將先後飛抵日本。

峰會期間包括會場、元首下榻飯店周邊，大阪市內九個區域將進行交通管制；大阪府內主要車站的投幣式寄物櫃及垃圾桶全數停用。峰會會場選在ＩＮＴＥＸ大阪，距離市中心有段距離，廿七日起入島三條路線全面管制，當地各級學校停課。

日本政府除了反恐，還要避免多場抗議擦槍走火。目前已知，日本與香港學生聯手廿七日晚間在大阪難波鬧區發起守護香港的自由與民主行動；香港獨立運動支持者也在網上發起民眾前往大阪。香港民族黨召集人陳浩天預定廿八日與民主中國陣線副主席王戴在東京舉行國際記者會，將香港議題「國際化」。

國際民間組織、自由印太聯盟也計畫發起抗議活動，呼籲各國領袖更加重視中國大陸近年侵犯人權問題。長期流亡海外的維吾爾族活動人士熱比婭傳出已取得日本簽證，也將出現在大阪。

另一方面，日本右翼則傳出發起反川普、反韓示威。反而是以關西為大本營的黑道山口組「不惹事」，下令所有的成員放暑假，峰會期間暫停任何街頭的「值班活動」。