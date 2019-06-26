文在寅大張旗鼓宣揚 第三次川金會正在喬

2019-06-26 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓總統文在寅26日說，北韓與美國正在「幕後」磋商第三次川金會事宜，北韓與美國重啟對話的時機已成熟。

另外，北韓外交部發言人26日批評，美國21日延長對北韓經濟制裁一年是「最極端的敵對行為」，說北韓不會因制裁向美國屈服，並說「若有人踐踏北韓的國家主權和生存權利，北韓將毫不猶豫予以反擊」，並再次點名美國國務卿龐培歐阻礙兩國談判。

文在寅接受七家通訊社聯合書面採訪時說，北韓與美國在河內會談後沒有進行正式磋商，但兩國領袖的對話決心沒變。他說，北韓領導人金正恩向美國總統川普發送親筆信，指派胞妹勞動黨宣傳部第一副部長金與正，為南韓故總統金大中夫人李姬鎬過世致哀，在與中國大陸國家主席習近平會談時，重申與美國對話的決心，都是積極信號。

文在寅強調，營造有利於北韓採取無核化措施的條件十分重要，有關各方須引導金正恩繼續走無核化道路。

對於兩韓對話停滯不前的問題，文在寅說，兩韓能否重啟對話取決於金正恩，他隨時能與金正恩會面，不拘地點、時間和形式。