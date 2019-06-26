文在寅大張旗鼓宣揚 第三次川金會正在喬
南韓總統文在寅26日說，北韓與美國正在「幕後」磋商第三次川金會事宜，北韓與美國重啟對話的時機已成熟。
另外，北韓外交部發言人26日批評，美國21日延長對北韓經濟制裁一年是「最極端的敵對行為」，說北韓不會因制裁向美國屈服，並說「若有人踐踏北韓的國家主權和生存權利，北韓將毫不猶豫予以反擊」，並再次點名美國國務卿龐培歐阻礙兩國談判。
文在寅接受七家通訊社聯合書面採訪時說，北韓與美國在河內會談後沒有進行正式磋商，但兩國領袖的對話決心沒變。他說，北韓領導人金正恩向美國總統川普發送親筆信，指派胞妹勞動黨宣傳部第一副部長金與正，為南韓故總統金大中夫人李姬鎬過世致哀，在與中國大陸國家主席習近平會談時，重申與美國對話的決心，都是積極信號。
文在寅強調，營造有利於北韓採取無核化措施的條件十分重要，有關各方須引導金正恩繼續走無核化道路。
對於兩韓對話停滯不前的問題，文在寅說，兩韓能否重啟對話取決於金正恩，他隨時能與金正恩會面，不拘地點、時間和形式。
文在寅說，如何判斷北韓無核化進入不可逆的階段將是今後談判的重點。如果北韓能在國際社會核查之下，完全廢棄寧邊一切核設施，可視為北韓進入無核化的不可逆階段。如果北韓無核化到了這個地步，兩韓將加速經濟合作，包括恢復開城工業園區運轉，國際社會也可以謀求部分或逐步放寬聯合國安理會的制裁措施。
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