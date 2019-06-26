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全球能對本周G20川習會樂觀嗎？專家指這是最可能結果

2019-06-26 18:47聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

日本大阪G20峰會將於28日登場，外界聚焦美中兩國元首會晤來解決雙方不斷升級的貿易衝突，而美聯社26日報導指出，雙方達成停火協議的歷史將會重演，多數分析師也是這樣認為，這將為雙方重啟談判爭取時間。川習兩人去年底在阿根廷G20峰會達成的停戰協議，就為日後美中談判注入了一些動能。

北京對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉說：「理想情況下，本次峰會結果可能跟上次阿根廷峰會一樣，亦即防止貿易戰升級。」

美國商會國際事務主管薄邁倫則希望川習兩人再次承諾全面參與貿易談判，並稱「兩國政府的雙邊關係存在太多利害關係，兩國政府並未去嘗試制定貿易協議的最後部分。」

而多數分析人士認為，是「川習會」最好的結果頂多是重啟談判，主要因為雙方要達成實質性協議仍非常困難。曾任美國駐北京貿易官員、現為國際貿易諮詢機構McLarty Associates高級顧問的郭嘉明（James Green）指出，兩國政經體系間差異巨大到無法解決更廣泛的貿易和技術衝突。

曾任美國副貿易代表的亞洲社會政策研究所副所長柯特勒（Wendy Cutler）則認為，只要雙方有政治意願，就能找到解決尚待化解問題的方法，但目前並不清楚這種政治意願是否存在。

G20 Trump Xi FILE - In this Nov. 9, 2017...
G20 Trump Xi FILE - In this Nov. 9, 2017, file photo, U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping participate in a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China. Trump is to meet with Xi at the Group of 20 summit in Buenos Aires, Argentina, on Friday, Nov. 30, and Saturday, Dec. 1. (AP Photo/Andrew Harnik, File) 川習兩人本周末再次會晤，引發全球關注。美聯社
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