飲料對手難得聯手 齊助越南減塑

2019-06-26 18:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



三得利將與競爭對手可口可樂合作，推動越南政府設置大型回收系統的計畫。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

越南市佔前兩名的外國飲料大廠竟然合作？日本知名飲料大廠三得利近日宣布，要跟當地競爭的對手可口可樂合作，共同推動越南政府設置大型回收系統。由於越南每年排往大海的塑膠垃圾非常多，這些飲料公司也是塑膠垃圾的主要製造源，他們希望藉此減少垃圾，配合越南2025年前禁用一次性塑膠的目標。

回收而不是禁用

根據《歐洲新聞網》報導，從歐盟開始，許多國家都開始討論禁用一次性塑膠的法律，而日本也打算在本次的G20討論相關議題，也讓本來就有計畫在2030年前全面禁用石化燃料製品的三得利，也跟著推動相關的垃圾減量計畫。三得利執行長新浪剛史表示，這項規模龐大的計畫預計要花500億日圓。

新浪剛史提到，雖然大家都要減塑，但他希望減塑的方法正確。由於目前飲料瓶身常用的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）還沒有可商業營利的替代性材料，因此回收系統變得非常重要。但是他也怕，東南亞普遍缺乏回收處理廠，越南政府減碳的方向會偏向管制塑膠生產，這樣對於投資當地的外商不利。

他也提到，由於整個計畫耗資甚多，公司可能會將一些成本轉嫁至消費者，不過他們也會再找其他出資者一起分擔，目前當地食物處理公司Tetra Pak跟NutiFood都有參加這次倡議回收系統的聯盟，這次結盟是今年以來全球最大的減塑商業聯盟。

不過根據綠色和平組織去年的報告顯示，可口可樂、百事、雀巢這些大公司都還有繼續努力的空間，雖然他們都有持續在垃圾減量努力，但仍是世界生產最多塑膠的公司之一。

日本盼G20領頭

《德國之聲》曾提到，G20正式峰會前的各國環境部長會議中，各國達成了需要有具體海洋垃圾、塑膠減量政策制定的承諾，身為主辦國的日本，首相安倍晉三也希望透過實際作為，以主辦國身分帶領各國減碳。

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