法國名校廢入學考 讓低收入戶學生容易進來

2019-06-26 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



法國頂尖大學「巴黎政治學院」25日宣布，將廢除入學考試，讓低收入戶家庭優秀學生容易錄取。

2021年9月起，巴黎政治學院將從申請者的在校成績和求學計畫書兩方面初步篩選，通過篩選者將不用筆試，而是改採遠距面試。求學計畫書的目的，是讓申請者介紹個人基本情況、選擇學校和科系的原因和未來職業構想。

法國總統馬克宏就是巴黎政治學院校友。校長彌雍說：「我們希望建立更清楚、公平且有效的體系，確保我們學生的背景更多樣化。」