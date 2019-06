用最新演算法 「再」現宇宙圖像

2019-06-26 17:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



科學家試圖利用演算法,將宇宙看不見的東西視覺化,讓人類可以更順利探索宇宙。(Photo by geralt on pixabay under C.C License) 分享 facebook

用演算法探索宇宙?美國康乃爾大學的科學家試圖利用演算法,讓宇宙一些人類看不見的東西(暗物質、黑洞等)用數學模型模擬出來,成為視覺可見的,如果可以順利研發完成,對於人類探索宇宙的里程又邁進一大步。

根據《物理》報導,主導研究的賽斯納表示,雖然這個研究看起來很複雜,不過實驗本身最核心的概念非常簡單,就是蒐集數據。他們利用歐洲太空總署的普朗克衛星,接收宇宙大爆炸的背景輻射訊號,模型便以此演算出宇宙可能的模樣。

他們將人原本看不見的物質(暗能量、暗物質),利用模型預測出大概的分布,跟以往預測的結果相近。研究團隊表示,這個模型還可以應用在機器學習(Machine Learing)跟大量的統計物理學上,因為演算法就是利用大量的資料讓電腦有更高的預測能力,而這兩個領域都需要做大量的模型預測及演算工程。

「不過我們目前只能預估暗物質可能的形成原因,還有暗物質隨時間變化的形態。」他們面對的挑戰是,宇宙中有太多會散發訊號的粒子,這會對模型偵測訊號干擾,這需要時間將演算法優化之後,讓它可以挑選首要的偵測目標。

根據《紐約時報》報導,人類最近可以看到黑洞也是因為演算法的進步,讓人類將原本看不見的黑洞高能輻射轉換成訊號後,視覺化成可看見的圖像。未來大數據可以應用在各行各業,加速不同產業的發展。

【更多精采內容,詳見 】