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用最新演算法 「再」現宇宙圖像

2019-06-26 17:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

科學家試圖利用演算法，將宇宙看不見的東西視覺化，讓人類可以更順利探索宇宙。（Ph...
科學家試圖利用演算法，將宇宙看不見的東西視覺化，讓人類可以更順利探索宇宙。（Photo by geralt on pixabay under C.C License）
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用演算法探索宇宙？美國康乃爾大學的科學家試圖利用演算法，讓宇宙一些人類看不見的東西（暗物質、黑洞等）用數學模型模擬出來，成為視覺可見的，如果可以順利研發完成，對於人類探索宇宙的里程又邁進一大步。

根據《物理》報導，主導研究的賽斯納表示，雖然這個研究看起來很複雜，不過實驗本身最核心的概念非常簡單，就是蒐集數據。他們利用歐洲太空總署的普朗克衛星，接收宇宙大爆炸的背景輻射訊號，模型便以此演算出宇宙可能的模樣。

他們將人原本看不見的物質（暗能量、暗物質），利用模型預測出大概的分布，跟以往預測的結果相近。研究團隊表示，這個模型還可以應用在機器學習（Machine Learing）跟大量的統計物理學上，因為演算法就是利用大量的資料讓電腦有更高的預測能力，而這兩個領域都需要做大量的模型預測及演算工程。

「不過我們目前只能預估暗物質可能的形成原因，還有暗物質隨時間變化的形態。」他們面對的挑戰是，宇宙中有太多會散發訊號的粒子，這會對模型偵測訊號干擾，這需要時間將演算法優化之後，讓它可以挑選首要的偵測目標。

根據《紐約時報》報導，人類最近可以看到黑洞也是因為演算法的進步，讓人類將原本看不見的黑洞高能輻射轉換成訊號後，視覺化成可看見的圖像。未來大數據可以應用在各行各業，加速不同產業的發展。

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