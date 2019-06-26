塔利班威脅記者 美、阿齊聲譴責

2019-06-26 17:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



塔利班對記者威脅的聲明，讓外界對將舉行的美、塔會談持觀望態度。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

「塔利班根本沒有要談判的誠意！」近日美國要跟阿富汗基地組織塔利班展開和平對話，可是塔利班卻對阿富汗媒體放話，如果再報不利塔利班的消息就會被他們攻擊。這也讓美國跟阿富汗政府齊聲譴責，塔利班根本沒有談判的誠意，也讓外界對阿富汗境內新聞自由與記者人權狀況感到擔憂。

殘害新聞自由

根據《半島電視台》報導，塔利班軍委會近日發布聲明，警告阿富汗境內媒體有一個禮拜的時間，要將對塔利班不利的新聞撤下，而且不能再新播「反塔利班」的消息，否則就會被他們認定為「親西方」，他們會毫不留情的攻擊記者跟相關工作人員。

阿富汗總統甘尼譴責塔利班，針對記者或媒體從業人員攻擊的行為是對新聞自由的殘害，也跟人權、伊斯蘭價值相悖。美國駐阿富汗大使貝斯呼籲，塔利班應停止威脅記者的行為，如果因此再產生更多暴力衝突，對於塔利班的政治談判和阿富汗的和平都沒有幫助。

記者墳場

根據「記者保護協會」統計，阿富汗2018年記者的死亡人數為13人，是全世界死最多記者的國家，國際記者協會的調查甚至還多了3個人。自2014年國際的維和部隊撤離後，當地記者的報導安全性便大幅下降 。塔利班甚至派過自殺炸彈客衝進當地媒體Tolo新聞的公務車，造成7名記者殉職。

根據《快捷論壇報》報導，美國近日將展開與塔利班第7輪的和平談判，阿富汗和平高峰委員會主席哈利利受訪時表示，樂觀看待這次的會談。《彭博社》提到，美國國務卿龐培歐也說，跟塔利班正逐步達成一些共識。不過塔利班如此表態，也讓外界對於29日舉辦的和平會談持觀望態度。

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