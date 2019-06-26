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影／SpaceX最難任務 主推進器回收失敗、爆炸墜海

2019-06-26 16:48聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國SpaceX公司的獵鷹重型運載火箭25日從美國佛羅里達州卡納維爾角升空，將台灣「福衛七號」在內的24個衛星送上地球軌道後，執行「迄今最困難的一項任務」：回收火箭主推進器，但任務失敗，最後爆炸墜入大西洋，變成一團團火球。

獵鷹重型運載火箭此次執行美國空軍太空測試計畫2號（STP-2），一開始因為當天一早追加地面系統檢查，導致發射時間順延3小時，但火箭點火升空過程如教科書一般完美，引來現場一陣驚嘆與掌聲。

不過，任務開始11分鐘，主推進器準備降落到1200公里外的「我依然愛你」（Of Course I Still Love You）回收平台時，任務明顯出了差錯。

從即時轉播影像可以看到，先是回收平台的氣體被吹起，接著主推進器的尾焰出現在邊緣，但隨後就偏離回收平台，逐漸倒向鏡頭遠處的大西洋海平面，然後越飛越遠，最終發生爆炸，墜入海中，變成一團團的火球。

可以聽到，現場觀眾從一開始的熱烈歡呼轉而發出大聲嘆息，但最後仍然有掌聲傳出，兩具此前已經使用過的側助推器則在稍早成功降落回收台。

STP-2是美國空軍首度委託SpaceX公司執行任務，預期提供數據以認證獵鷹重型運載火箭與重複使用的推進器可用於未來的國安任務。SpaceX公司4月進行主推進器降落程序時，收場也有點美中不足：當時順利降落海上回收平台，卻在返航途中，因波濤洶湧的海象，無法保持直立狀態，最後翻覆落海。

SpaceX公司執行長馬斯克當天一早就在推特表示，主推進器速度比步槍子彈快上約4倍，成功回收機率約是一半一半。主持人也提醒在場與收看串流轉播的觀眾，主推進器回收只是次要任務，首要任務仍是部署衛星。

獵鷹重型運載火箭主推進器原定降落的SpaceX公司回收平台「我依然愛你」鏡頭，可...
獵鷹重型運載火箭主推進器原定降落的SpaceX公司回收平台「我依然愛你」鏡頭，可從黑夜的白色尾焰見到，主推進器已經飛往遠方的大西洋。畫面翻攝：YouTube/SpaceX
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美國SpaceX公司的獵鷹重型運載火箭25日美國空軍委託的STP-2任務，將台灣...
美國SpaceX公司的獵鷹重型運載火箭25日美國空軍委託的STP-2任務，將台灣「福衛七號」在內的24個衛星送上地球軌道，但「迄今最困難」的火箭主推進器回收任務以失敗收場。美聯社
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