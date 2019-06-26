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過度旅遊年代／如何避免增加全球觀光景點的負擔？

2019-06-26 16:22聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華盛頓郵報報導，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）估計，去年全球國際旅客達14億人次；從比利時的布魯日、印度泰姬瑪哈陵，到泰國瑪雅灣，許多知名景點如今都開始限制旅遊。現在夏季旅遊旺季來到，在此過度旅遊年代，如果你無法宅在家中、哪裡都不去，至少可以做以下這些事，減少環境及城市的負擔，避免超限。

1. 針對你「死前一定要去的名勝清單」，請三思。出國旅遊前，先查查聯合國教科文組織及世界文化遺產基金會的瀕危景點，改選一些準備迎接更多觀光客的地點。

2. 就算選擇前往熱門觀光地點，請考慮在離峰時造訪，並利用「避開人群」（https://avoid-crowds.com/） 之類網站提供的訊息，減少對景點的衝擊。

3. 丟開「必看清單」，勇於體驗「XX城市10大景點」之外的地方。

4. 如果一定要組團，應跟人數較少的小團，避免一大群人淹沒各處景點。

5. 請找當地嚮導，因為他們可能較知道各時段的人潮多寡，協助旅客避開擁擠，也減少對景點可能的破壞。

6. 研究各項住宿選擇，並不是民宿一定好，有些城市對民宿嚴格設限，以免房價炒高，使得在地人無處可住。

7. 事先確定行程活動，從教堂、博物館到停車場，善用每一處的預約安排，協助各景點更完善地管理人群。

8. 提早抵達，例如，未能事先買好某景點的入場票，可一大早抵達，在人潮出現前入內，說不定知名地標那時根本沒人排隊。

全球許多知名景點已因人潮太多，設下旅遊限制，圖為目前關閉到2021年的泰國瑪雅灣...
全球許多知名景點已因人潮太多，設下旅遊限制，圖為目前關閉到2021年的泰國瑪雅灣。美聯社
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