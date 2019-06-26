光罵川普不夠！民主黨要端出自己的移民政策

2019-06-26 16:32 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普就任兩年半來，「美國優先」政策面臨嚴峻考驗。 路透社 分享 facebook

民主黨總統候選人2020年首輪辯論26日晚登場，預計移民政策將主導辯論議題方向，但眾多民主黨總統參選人也面臨挑戰；畢竟，光抨擊川普政府是不夠的，而是能否端出移民政策實質主張。

目前參選者提出的多數建議都是結合民主黨長期主張的優先事項，例如為全國數百萬非法入境者提供取得公民身分的途徑，同時以高調言論、重批川普總統；但許多參選人只是簡單觸及更深層面的移民問題。

移民倡議者擔心川普政府的強硬手段，包括打算全面驅逐非法入境者的計畫，只會讓民主黨人批評白宮，而不是設法推進他們的優先事項，他們期待這兩天的辯論，能夠成為民主黨掌控移民政策議題的機會。

非營利組織「進步德州」(Progress Texas)民主政治資深策士史密斯(Glenn W. Smith)表示，「當你的對手把孩子關起來、分散家庭、派突擊隊進入西裔社區時，很難不做出被動反應。那些事情必須大聲反對，不能假裝它們沒有發生。」

但兩晚辯論參選人數眾多，每個人分到時間有限，想在辯論舞台上深入剖析實質內容，並不容易。

此外，川普不斷主打移民、提醒支持者為什麼投票給他；上周他在佛州競選造勢時，更重申在南部邊境築牆的承諾，現場歡呼不斷；這可能讓民主黨人更難推進問題，連即時對川普政府行動做出反應，都顯得有些踉蹌。

20多位民主黨候選人上周末在南卡羅來納州民主黨大會致辭時，幾乎沒人提到報導指出，移民兒童被關在德州與墨西哥邊境拘留中心，無法獲得足夠食物和水、有時不能洗澡、洗衣或沒有牙膏肥皂的事。多數候選人都是泛泛攻詰川普的「零容忍」移民政策。

民主黨策士史卓塞(Colin Strother)指出，「面對這樣的總統，可以批評的問題這麼多，的確非得挑著談不可。但作為一個民主黨，如果不談兒童在南部邊境遭受的可怕待遇，我不知道我們在做什麼。」

史密斯則表示，民主黨總統參選人掌控移民議題的作法之一，是闡釋川普政府的嚴苛立場如何影響整個國家；例如，有些行業勞動力短缺、因為人們害怕被驅逐而不再向警方報案讓社區變得不安全。

史密斯說，「我們一定要讓大家關注廣泛的負面後果才行。」