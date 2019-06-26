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民主黨初選辯論首場開砲！選民最想聽的是「這個」

2019-06-26 16:35世界日報 編譯郭宣含／綜合25日電

民主黨總統初選前楊安澤出奇招檢驗政見 有條件為20位推特用戶提供每月1000元，...
民主黨總統初選前楊安澤出奇招檢驗政見 有條件為20位推特用戶提供每月1000元，為期一年。 美聯社
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根據非營利組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)在民主黨初選第一場電視辯論會之前公布的民調顯示，民主黨選民最想聽該黨參選人談論健康照護的議題，不過選民關注的健康議題卻大有不同。

凱瑟家庭基金會民調指出，十個民主黨人或獨立偏民主黨的選民中，有近九人認為參選人談論健康議題非常重要；但有28%的人希望參選人強調「調降民眾健保費」，約18%認為民主黨參選人應該談論「增加健保管道」。

選民對特定健保計畫的看法也出現分歧，跟民主黨政治人物對健康議題的態度一樣。大約16%支持民主黨的選民表示，民主黨應該談論「可負擔健保法」(Affordable Care Act)與帶病投保」，也有約15%認為參選人要說明「執行單一保險人或全民健保制度」。

凱瑟家庭基金會民調專家艾希莉．克辛格(Ashley Kirzinger)表示，民調數字反映出，越來越多美國民眾將「全民健保」視為首要之務。在2018年期中選舉前六個月，只有4%民主黨人或傾民主黨的獨立選民希望參選人談到單一付費制度。

民調也顯示，選民不清楚全民健保會對國家健保制度帶來多大幅度的改變。

舉例來說，多數民主黨選民認為，稅收增加需拿來補助全民健保，不過也有逾50%受訪者認為，雇主贊助的私人健保、自費健保可以保留，而且個人或雇主都該繼續支付健保保費。不過共和黨人則傾向認為，全民健保之下的健康體系會出現巨幅變化。

單一付款法案的主要概念是刪減保費，以及多數雇主贊助與自費的健保計畫。但選民不了解健保計畫提案，並質疑議員能帶來多大改變。

這份民調是對約1200名登記選民與524名民主黨或獨立傾民主黨的選民，進行的訪調，誤差值為正負三個百分點。

健保民主黨民調
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