疏遠傳統盟友 川普外交險招G20見真章

2019-06-26 14:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合25日電



川普總統訂27日抵達日本，出席20國(G20)峰會，但他最重大的外交政策懸而未決，加上競選連任的緊迫時程，外交險招需有所突破的時間所剩不多，「美國優先」面臨重大考驗。

川普在大阪G20峰會上，將會見中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、日本首相安倍晉三、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼和印度總理莫迪等。

川普尋求與北京簽署貿易協定，在與伊朗緊張情勢升高之際爭取國際支持，還要推動陷入僵局的北韓核子談判；這一系列複雜問題威脅全球經濟穩定，且恐讓美國陷入中東另一場軍事衝突。

川普對此信心滿滿，但他的策略讓外國資本緊張，也讓許多領袖不確定這位善變且衝動的總統究竟在打什麼算盤。

川普就任兩年半來，「美國優先」政策面臨嚴峻考驗；此議題在貿易衝突和國防開銷爭議上，疏遠了傳統盟友，並使美國在氣候和伊核共識上孑然無依。

川普不喜多國參與，偏好單獨和各國領袖磋商外交事務，他憑直覺而非嚴密準備做事，這讓他處於不穩定的狀態；相較之下，面對關稅戰情勢加劇，習近平恪守強悍立場，北韓領導人金正恩拒絕川普要求全面棄核救經濟的條件；在美國退出伊核協定後，伊朗最高領袖哈米尼悍拒川普的談判提議。

華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」資深研究員萊特(Thomas Wright)說：「我們正進入川普政府外交政策的第三階段。」

萊特表示，川普政府初期，內閣有許多經驗豐富且常規編制成員，那是相對約束的時期；川普去年主動且大膽地重塑全球事務風貌，「如今面臨他的選擇造成的後果和矛盾」。