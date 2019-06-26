影／視同恐怖主義！臉書與法國合作 打擊仇恨言論

2019-06-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



《路透》25日獨家報導，社群媒體龍頭臉書與法國政府達成一項世界首例的合作，若法國用戶涉嫌在臉書上發表仇恨言論，身分個資將會被臉書提交給法國法院，方式與處理恐怖主義案件相同。

臉書執行長與法國總統馬克宏去年會面討論，為這項合作打下根基。報導指出，對於管控仇恨言論及假消息散播，馬克宏積極行動希望成為全球領頭羊。

到目前為止，臉書已與法國司法部展開合作，針對恐怖主義及暴力行為，在法官提出正式要求後，臉書會將嫌犯的IP地址和其他身份數據交出。現在雙方顯然願意將合作範疇擴大。

「這是很強烈的監管信號，」年利達律師事務所律師西賽（Sonia Cisse）表示：「仇恨言論不再被視為言論自由的一部分，而是與恐怖主義列為同一級別。」

今年5月祖克柏訪問法國，兩人在愛麗榭宮會面促成合作。同時，由馬克宏主導的一項報告也建議，增加對臉書的監管，並成立獨立單位，負責監督其他科技巨頭處理仇恨言論的措施。

臉書之前對這項合作態度保留，主要因美法之間法律未強迫公司配合，此外，他們也擔心這套措施在沒有司法獨立的國家會遭到濫用。