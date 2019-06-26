G20峰會前夕 中國以食安為由禁止加拿大肉品進口

2019-06-26 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



20國集團（G20）峰會前夕，中國周二表示將全面禁止加拿大肉品進口，因調查發現加國出口文件造假，有食安風險。

中國駐加拿大使館官網聲明，近期，中方海關部門查驗加拿大輸華豬肉產品時檢出萊克多巴胺殘留，立即暫停涉事企業豬肉產品輸華。調查發現，該批輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書系偽造，並發現共有188份偽造證書。為保障中國消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加拿大政府於6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。

加拿大農業部長Marie-Claude Bibeau聲明表示，加拿大食品檢驗局（CFIA）持續與業者和中國官員密切合作，並證實確有「不實的出口證書」。

Marie-Claude Bibeau表示：「CFIA正在調查這一技術問題，並已通知相關執法機構。此事只涉及對中國的出口證書，對其他國家的出口證書不受影響。」

去年12月加拿大應美國要求，逮捕華為首席財務官孟晚舟後，中加關係陷入冰點。孟晚舟的律師團呼籲加拿大政府結束對孟晚舟的引渡程序，並致函加國司法部長David Lametti，且聲明表示案件已經被政治化，要求司法部長撤回案件。