法國首次獲全球最佳餐廳 第四名在曼谷

2019-06-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



法新社報導，英國雜誌《餐廳》評鑑的世界50大最佳餐廳，由阿根廷籍主廚克拉奎科（Mauro Colagreco）領導的米其林三星級法國餐廳Mirazur獲得冠軍。

這是法國餐廳首次在世界50大最佳餐廳中拔得頭籌。前五名為：法國Mirazur、哥本哈根Noma、西班牙Asador Etxebarri、曼谷Gaggan及哥本哈根Geranium。南美最棒餐廳為利馬的Central，本次評鑑排名第六。

歐洲在世界50大最佳餐廳占了25名，亞洲七名、美國六名、拉丁美洲六名。西班牙曾七次獲得全球最佳餐廳，為獲冠最多次國家。義大利的Osteria Francescana去年拿下冠軍、Mirazur第三。

克拉奎科上台領獎時表示，感謝團隊、親友13年來的支持。

他2001年搬到法國，曾與知名大廚Bernard Loiseau,、Alain Passard、Alain Ducasse共事。2006年創立Mirazur，並在隔年摘下第一顆米其林星星，該餐廳在2012年摘下第二顆星星後知名度大增。

Mirazur座落在法國南邊接壤義大利的芒通市（Menton），食材為馬洛自己種植的新鮮蔬菜及海鮮。

該評鑑由英國William Reed媒體公司旗下的《餐廳》雜誌舉辦，由全球1000名主廚、餐廳老闆、美食評論家、其他行業知名人士匿名評比。每個成員有十票，其中四票必須投給自己國家以外的餐廳。