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發現偽造獸醫健康證書 中國暫停進口加拿大肉類

2019-06-26 08:37聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

中國大陸駐加拿大大使館25日表示，中國已停止進口加國肉類，原因是其豬肉驗出含有禁用的飼料添加劑，以及發現有偽造獸醫健康證書。加國警方已展開刑事調查。

中國駐渥太華大使館表示，中國海關先前查驗一批來自加拿大的豬肉產品時，發現肉含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺。加國事後調查後證實，該批豬肉附帶的188份偽造獸醫健康證書是透過「加國官方通報管道」，提供給中國主管部門。

中國大使館說，為了保護消費者安全，中國已採取緊急預防措施，要求加拿大政府自25日起，暫停核發出口到中國的肉類證書。

中國宣布暫停進口加拿大肉類。路透
中國宣布暫停進口加拿大肉類。路透
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