天主教教宗方濟各11月訪日 將造訪原爆地廣島長崎

2019-06-25 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



天主教教宗方濟各預定於11月23日訪問日本，將走訪二戰時被投下原子彈的廣島和長崎兩地。

這是自1981年若望保祿二世以來，睽違38年的天主教教宗訪日。方濟各將訪問日本4天，23日抵達東京，24日連續走訪長崎和廣島，25日會見日皇德仁，以及和首相安倍晉三會談。