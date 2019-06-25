親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

天主教教宗方濟各11月訪日 將造訪原爆地廣島長崎

2019-06-25 22:57聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

天主教教宗方濟各預定於11月23日訪問日本，將走訪二戰時被投下原子彈的廣島長崎兩地。

這是自1981年若望保祿二世以來，睽違38年的天主教教宗訪日。方濟各將訪問日本4天，23日抵達東京，24日連續走訪長崎和廣島，25日會見日皇德仁，以及和首相安倍晉三會談。

方濟各將造訪被原子彈摧毀，之後重建的長崎教會，以及廣島的和平紀念資料館。

天主教教宗方濟各預定11月訪問日本，圖為方濟各23日在羅馬的聖瑪莉亞教會主持彌撒...
天主教教宗方濟各預定11月訪問日本，圖為方濟各23日在羅馬的聖瑪莉亞教會主持彌撒。（歐新社）
分享

長崎廣島方濟各
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

英汽車業警告 硬脫歐每分鐘損失2千萬

2019-06-25 20:06

厄多安姿態放軟：人民決定高過我們頭頂

2019-06-25 23:34

柬埔寨中資大樓倒塌起訴7人 含5名中國人

2019-06-25 23:26

英國新首相是誰 7月23日揭曉

2019-06-25 23:26

聯合國專家：氣候變遷下的種族隔離 有錢逃生沒錢等死

2019-06-25 22:06

告不怕? 強生仍稱英國脫歐每周可省下3.5億英鎊

2019-06-25 17:37

川普說到做到 最高制裁打伊朗高層

2019-06-25 17:30

IS外國傭兵滯留 聯合國籲各國處理

2019-06-25 15:48

天主教宗相隔38年訪日 日媒：方濟各11月底至廣島長崎

2019-06-25 15:46

俄軍再進駐委國 但川普無暇他顧

2019-06-25 15:46

梅克爾減碳太慢 同黨議員也抱怨

2019-06-25 15:42

澳洲抗衡中國 擬建新港口供美軍駐紮

2019-06-25 15:21

俄先進戰艦 駛進美後院秀軍力

2019-06-25 14:25

影／哈利梅根花近1億改建新居 錢由英納稅人埋單

2019-06-25 12:36

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

彭博報導：川普批美日安保條約不公 稱考慮毀棄

2019-06-25 12:22

柬埔寨「中資違建倒塌」死傷慘重 4名中國商人被捕

2019-06-25 12:17

紐約駐處投書華爾街日報 反一國兩制強加台灣

2019-06-25 10:49

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

美情報圈不信北韓會棄核 川普到南韓時不會見金正恩

2019-06-25 09:31

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

市長重選輸更慘！伊斯坦堡失守的「厄多安二連敗」

2019-06-25 08:30

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

川普周末訪南韓 盼重啟朝核談判

2019-06-25 00:10

伊斯坦堡確定變天 土總統大挫敗

2019-06-25 00:10

前外長入境香港遭拒風波 菲國外長批副總統呆子

2019-06-24 22:26

印度空軍：第5代輕型戰機10年內完成研製

2019-06-24 22:24

自己的船自己顧！荷莫茲海峽各國油輪安全 川普不想再保護

2019-06-24 22:13

習近平訪北韓 南韓前高官：可能推動川金三會

2019-06-24 21:55

伊斯坦堡市長選舉執政黨又吞敗 艾爾段內外交迫

2019-06-24 21:34

英相熱門人選強生和女友吵架後噤聲 外相：別當懦夫！

2019-06-24 21:33

柬埔寨中資大樓倒塌增至28死 第3天奇蹟救出2人

2019-06-24 20:51

社群網站誰來管 臉書主張政府要出面

2019-06-24 20:38

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

病危被晾急診室5小時 婦人最終「心臟血液流乾」身亡

2019-06-25 15:07

超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52

川普簽署命令 制裁伊朗最高領袖哈米尼

2019-06-25 04:25

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

男子戴矽膠面具假冒法國部長 成功騙取28億

2019-06-25 17:40

3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24

13歲天才兒童虐殺4歲親妹 12年後自曝原因「想傷害媽媽」

2019-06-25 17:26

裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20

6歲兒心臟開大刀 老爸胸口紋相同疤痕刺青

2019-06-25 12:23

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普「智障」

2019-06-25 16:56

美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42

想癱瘓飛彈系統 美網攻伊朗失敗

2019-06-25 00:10

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

招商銀行大跌 華郵指牽扯美國對違反北韓制裁的調查

2019-06-25 14:34

美股標普500指數小幅下跌 市場關注G20川習會

2019-06-25 06:57

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

蓋茲、貝佐斯、馬斯克有何共同點？都做了這種犧牲

2019-06-25 17:15

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

專欄作家控20多年前遭性侵 川普：她不是我的菜

2019-06-25 10:31

西貢時報：鴻海考慮在越南興建電視螢幕組裝廠

2019-06-25 08:09

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

川普祭出挑釁制裁 斷絕伊朗最高領袖哈米尼財源

2019-06-25 06:44

商人本性來了 川普拒再護荷姆茲海峽安全 要中國分擔

2019-06-25 18:10

影／哈利梅根花近1億改建新居 錢由英納稅人埋單

2019-06-25 12:36

美國時代雜誌：美擱置對台20億軍售

2019-06-25 14:14

沒錢不要緊！柬埔寨父為兒子「編」出一個書包

2019-06-25 14:24

長榮罷工 華航爆滿 旅客最慘

2019-06-25 14:19

期待川習會晤 美股小漲小跌

2019-06-25 04:58

俄軍再進駐委國 但川普無暇他顧

2019-06-25 15:46

停擺月餘 劉鶴與賴海哲熱線

2019-06-25 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top